خبز مدعم للجميع بسعر التكلفة.. اعرف التفاصيل
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن دراسة طرح الخبز المدعم بسعر 125 قرشًا للرغيف لغير حاملي بطاقات التموين، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير الخبز لجميع المواطنين، مع استمرار صرف الخبز المدعم بسعر 20 قرشًا للرغيف لأصحاب البطاقات.
وصرح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بأن الوزارة تعمل على زيادة كميات اللحوم المعروضة في منافذ المجمعات الاستهلاكية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.
كما أعلنت الوزارة عن استمرار صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، مع طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة في منافذ الشركات التابعة.
وأشارت الوزارة إلى أن سعر رغيف الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات 125 قرشًا، مع استمرار صرف الخبز المدعم بسعر 20 قرشًا للرغيف لأصحاب البطاقات، وزيادة كميات اللحوم المعروضة في منافذ المجمعات الاستهلاكية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، واستمرار صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، وطرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة في منافذ الشركات التابعة.
الفئات المستثناة من الحصول على رغيف الخبز المدعم
- من يتخطى راتبهم 9600 جنيه شهريًا.
- رجال الأعمال ومن يمتلكون شركات بـ10 ملايين جنيه.
- من تبلغ قيمة ضرائبهم 100 ألف جنيه فأكثر.
- أصحاب السيارات الفارهة.
- الحاصلون على رواتب من التأمينات والمعاشات.
- الأسر التي تدفع مصروفات مدرسية 20 ألف جنيه لأطفالها.
- من يمتلكون أراضي زراعية بمساحة 10 أفدنة.
- من يتولون المناصب العليا والرفيعة في البلاد.
- المواطن الذي تتخطى فاتورة الكهرباء بمنزله 800 جنيه.
- من يمتلكون سيارات موديل 2018 فأعلى.