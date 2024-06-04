خبز مدعم للجميع بسعر التكلفة.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن دراسة طرح الخبز المدعم بسعر 125 قرشًا للرغيف لغير حاملي بطاقات التموين، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير الخبز لجميع المواطنين، مع استمرار صرف الخبز المدعم بسعر 20 قرشًا للرغيف لأصحاب البطاقات.

وصرح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بأن الوزارة تعمل على زيادة كميات اللحوم المعروضة في منافذ المجمعات الاستهلاكية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

كما أعلنت الوزارة عن استمرار صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، مع طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة في منافذ الشركات التابعة.

وأشارت الوزارة إلى أن سعر رغيف الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات 125 قرشًا، مع استمرار صرف الخبز المدعم بسعر 20 قرشًا للرغيف لأصحاب البطاقات، وزيادة كميات اللحوم المعروضة في منافذ المجمعات الاستهلاكية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، واستمرار صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، وطرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة في منافذ الشركات التابعة.

الفئات المستثناة من الحصول على رغيف الخبز المدعم