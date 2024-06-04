الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"السرب فى المقدمة" و"عالماشى" الأخير.. قائمة إيرادات أفلام شباك التذاكر المصرى

السرب
السرب

تصدر فيلم السرب الإيراد اليومي لشباك تذاكر دور العرض السينمائية، أمس الإثنين، وحقق العمل إيرادات وصلت إلى 351,742 جنيه.

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من: أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبدالمغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

شقو

وجاء في المركز الثاني فيلم شقو محققًا إيرادات بلغت 265,350 جنيه.

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني، ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبوالحسن ومحمد جمعة، من تأليف وسام صبري، وإنتاج أحمد السبكى، وإخراج كريم السبكي.

فاصل من اللحظات اللذيذة

أما فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة فجاء في المركز الثالث وحقق إيرادات بلغت قيمتها 233,563 جنيه.

بنقدر ظروفك 

وحقق فيلم بنقدر ظروفك من بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم إيرادات وصلت إلى 21,838 جنيه، ويحتفظ بالمركز الرابع منذ طرحه بدور السينما.

تاني تاني 

بينما حقق فيلم تاني تاني من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق وأحمد آدم إيرادات بلغت 24,974 جنيه، ليأتى فى المركز الخامس. 

فيلم "تاني تاني" بطولة غادة عبدالرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين، وإخراج شريف إسماعيل، وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبدالحميد ووائل علي.

عالماشى 

وجاء فى المركز السادس والأخير فيلم "عالماشى"، والذى حقق إيرادات بلغت 14,324 جنيه.

فيلم "عالماشي" بطولة على ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبدالله، وانتصار، وعبدالله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا، وإخراج محمد الخيبري.

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