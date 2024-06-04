الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرقابة الصحية تتسلم جائزة الإنجاز المؤسسي ضمن احتفالية "قمة مصر للأفضل "

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد الدكتور احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن النجاح الحقيقي للمنظومة الصحية المصرية يتمثل فيما حققته الارادة السياسية بتطبيق المشروع الوطني منظومة التأمين الصحي الشامل والذي يحظى برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته نحو سرعة توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة لجميع المواطنين من خلال تكاتف جميع القطاعات الصحية تحت مظلة واحدة لتوفير خدمة صحية أمنة وفعالة وبأعلى مستويات الجودة العالمية.

وأشاد طه بما تم انجازه خلال تطبيق المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها الدولة خلال الفترة الراهنة، مؤكدا على استعداد النظام الصحي التام من خلال التعاون بين مختلف قطاعاته  وتسخير جميع امكانياته وطاقاته للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية.

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جاء ذلك على هامش الاحتفالية الكبرى، للدورة التاسعة "لقمة مصر للأفضل" والتي أقيمت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،  تحت عنوان《نماذج مصرية ناجحة في عصر التحديات》، بحضور د. محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ود. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وونخبة من الرموز الفاعلة بالمجتمع المصري على رأسها د. مجدي يعقوب، إلى جانب عدد من القيادات الاقتصادية البارزة، ورواد الأعمال، وتنظمها مجلة أموال الغد التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (UMS)، بحضور نخبة من القيادات والشخصيات البارزة في مختلف المجالات.

جائزة الإنجاز المؤسسي

وخلال الاحتفالية، تسلم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية جائزة الإنجاز المؤسسي (Top Achievers) بقطاع الصحة تقديرًا للجهود الحثيثة التي تم تحقيقها بملف تطوير وتعزيز جودة الرعاية الصحية في مصر، وقيادته الرائدة للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين المعايير الصحية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في المؤسسات الصحية المصرية.

وتوجه د.أحمد طه بالشكر للجهة المنظمة للاحتفالية وجميع القائمين عليها، معربا عن اعتزازه بهذا التكريم الذي يعد تكريمًا لكل العاملين في الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، قائلا: "نحن نعمل جميعًا بروح الفريق من أجل تحقيق رؤيتنا في تقديم خدمات صحية متميزة تليق بمواطنينا، وأن هذا التكريم هو دافع لنا لمواصلة العمل الجاد والمستمر نحو تحسين القطاع الصحي في مصر."

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شهدت الاحتفالية حضور عدد كبير من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والخبراء بمختلف القطاعات، الذين أثنوا على الدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة في تعزيز جودة الخدمات الصحية وتطبيق معايير الاعتماد الوطنية والمعتمدة من منظمة الاسكوا الدولية ودعم تطبيقها، واعتماد المنشآت الصحية وفقا لتلك المعايير والرقابة المستمرة عليها بما يحقق التميز والاستدامة، فضلا عن دور الهيئة  في حوكمة وتنظيم القطاع الصحي بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته والعمل على توازن حقوق المتعاملين فيه

وتعد قمة مصر للأفضل واحدة من أبرز الفعاليات السنوية التي تحتفي بالإنجازات والتميز في مختلف المجالات، حيث تسلط الضوء على الشخصيات والمؤسسات التي تحقق إنجازات استثنائية تسهم في دفع عجلة التقدم والتنمية في البلاد، وتشهد القمة تكريم القيادات والشركات على جميع المستويات الاقتصادية والتي واجهت التحديات خلال العام الماضي على قوائم المكرمين سنويا بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار ومراكز التحليل الاقتصادي وفق لمستويين الحكومي والخاص، وتمكنت من تحقيق نجاحات في المستويات كافة، ويتم إعداد معايير تتعلق بـ "أداء الأعمال، التحليل المالي، الابتكار، الاستدامة".

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الرقابة الصحية قمة مصر للأفضل العمل الجاد القطاع الصحي الإرادة السياسية الأمان الصحى

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