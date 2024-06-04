الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهلى يعلن تكلفة "مشروع القرن" بحضور كبار مسؤولى الرياضة المصرية

الخطيب
الخطيب

يقيم مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب في التاسعة من مساء اليوم حفلاً كبيرا للكشف عن مشروع القرن الذي يتضمن المدينة الرياضية التي ستقام على مساحة 68 فدانًا في فرع الشيخ زايد.

 ووجه الأهلي الدعوة لعدد من الوزراء وكبار المسئولين عن الرياضة المصرية والوزراء ومحافظي القاهرة والجيزة لحضور الحفل الذي تقرر أن تكون مدته 70 دقيقة من التاسعة مساء اليوم الثلاثاء لتوقيع العقود وبدء التنفيذ الفعلي باستثمارات تزيد على 5 مليارات جنيه .

ومن المقرر أن يشمل المشروع إقامة إستاد الأهلي بسعة 40 ألف متفرج كمرحلة أولى ستشمل بناء إستاد بسعة 25 ألف كرسي بجانب 4 ملاعب فرعية ومتحف وفندق ومول تجاري لبرندات الرياضة ومستشفى للطب الرياضي ومجمع تعليمي يشمل مدارس وجامعة باسم النادي الأهلي.

وتشرف 3 شركات على تنفيذ المشروع بينها شركتان إحداهما المانية وأخرى عربية وثنائي محلي. 

وسيقوم محمود الخطيب رئيس النادي بالكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع في الحفل ومدة التنفيذ التي تتراوح ما بين عامين الي 5 أعوام، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 10 مليارات جنيه.

مشروع القرن فرع الشيخ زايد الاهلى محمود الخطيب استاد الاهلي

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