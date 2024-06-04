الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الخارجية: مصر انخرطت شهورًا طويلة للوصول إلى وقف لإطلاق النار بغزة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك توافقًا دوليًا على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأضاف "شكري"، في مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر انخرطت شهورًا طويلة مع الولايات المتحدة وقطر في إطار الوصول إلى وقف لإطلاق النار بغزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين.

كما أكد وزير الخارجية أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يشهد تناميًا ملحوظًا يعكس التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتابع: "على الجانبين الانخراط والتجاوب مع المقترح الأخير من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في القطاع"، مؤكدًا أن مصر تنسق بشكل كبير من أجل إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

سامح شكري مصر غزة الحرب في غزة القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

شكرى: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى غزة لم يتم تفعيله حتى الآن

وزير الخارجية: الجانب الفلسطينى من معبر رفح أصبح مسرحًا للعمليات العسكرية

شكرى: مصر تؤكد رفض التواجد العسكرى الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح

وزير الخارجية: شاحنات المساعدات تتعرض بشكل متعمد لعوائق تمنع دخولها قطاع غزة

سامح شكرى: تنسيق مصرى مكثف لإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى غزة

شكرى: قبرص دائمًا تساند وتدعم توجهات مصر فى إطار علاقتها بالاتحاد الأوروبى

الكرملين: قمة سويسرا بشأن أوكرانيا ستكون عبثية دون حضور روسيا

وزير الخارجية يعلن توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالعمالة المصرية فى قبرص

الأكثر قراءة

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

الأهلى يُغرّم أفشة مليون جنيه.. وكولر يرفض العفو عن اللاعب

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

قعدت معاه نص يوم.. فتاة تحكى تفاصيل نجاتها من سفاح التجمع (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242