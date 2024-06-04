وزير الخارجية: مصر انخرطت شهورًا طويلة للوصول إلى وقف لإطلاق النار بغزة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك توافقًا دوليًا على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأضاف "شكري"، في مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر انخرطت شهورًا طويلة مع الولايات المتحدة وقطر في إطار الوصول إلى وقف لإطلاق النار بغزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين.

كما أكد وزير الخارجية أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يشهد تناميًا ملحوظًا يعكس التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتابع: "على الجانبين الانخراط والتجاوب مع المقترح الأخير من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في القطاع"، مؤكدًا أن مصر تنسق بشكل كبير من أجل إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.