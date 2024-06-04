الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رصف الشوارع الرئيسية ببلطيم ودسوق في كفر الشيخ

رصف الشوارع
رصف الشوارع

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه قد تم البدء في أعمال رصف شارع المعهد الديني القديم والذي يعد أحد أهم الشوارع الرئيسية بمدينة بلطيم، مؤكدًا أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قال محافظ كفرالشيخ، أن أعمال الرصف شملت وضع طبقة الأسفلت النهائية بشارع المعهد الديني القديم بطول 450 مترا، وعرض 5 متر، 2024-2023، وتتضمن خطة الرصف أيضًا العديد من الطرق الرئيسية والفرعية فى شرق وغرب المدينة.

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أضاف محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالى 2024-2023، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات "الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحى"، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع، موضحًا بها الجدول الزمنى للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال، لافتًا أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

رصف شارع المحرقة بدسوق بتكلفة 2.9 مليون جنيه

كما أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه قد تم البدء في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لرصف شارع المحرقة، بمدينة دسوق، بمسطح 8500 متر، بتكلفة 2.9 مليون جنيه، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة نهو كل الأعمال فى الوقت المحدد لها، ومراجعة البنية التحتية "مياه - صرف صحى - غاز"، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023-2024.

أكد محافظ كفرالشيخ استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكبارى، في إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.

شدد محافظ كفرالشيخ على الالتزام بمواعيد العمل، وتحقيق الإنضباط فى العمل، والتعايش مع مشاكل المواطنين، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف، واستخدام مواد عالية الجودة فى أعمال الرصف، ومراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل. 

مركز دسوق مدينة بلطيم محافظة كفر الشيخ رصف الشوارع شوارع دسوق

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