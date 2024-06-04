الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 97 مخالفة في المخابز والأسواق بالدقهلية

السيد دايرة
السيد دايرة

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن ضبط 97 مخالفة متنوعة في المخابز والأسواق في نطاق المحافظة، حيث تم المرور على 250 مخبزا، للتأكد من الالتزام بالقرارات، والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وجرى كليف حملات من المديرية من الرقابة التموينية بناحية نبروه، وجمصة، وتم تكليف حملات من الإدارات التابعة للمديرية من إدارة بندر ميت غمر، مركز ميت غمر، السنبلاوين، أجا، نبروه، مركز المنصورة، وبناءً على التقرير المعروض تم تحرير 57 مخالفة فى الرقابة على المخابز، و40 فى الرقابة على الأسواق وبيانها كالآتي:

في المخابز: 7 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، و7 محاضر تصرف في دقيق ( 54 شيكارة)، و5 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و22 محضر نقص وزن ما بين (12 - 23) جم، 4 محاضر عدم إعطاء بون صرف، 2 محضر توقف عن الإنتاج، 1 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، 1 محضر تجميع سلع تموينية بقيمة 4658.30 جنيها، 3 محاضر تجميع بطاقات بعدد (219) بطاقة.

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في الأسواق: 22 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و7 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار والأوزان (خبز سياحي)، و2 محضر استخدام أسطوانة غاز منزلي في غير الغرض منها، 5 محاضر ذبح خارج السلخانة، 2 محضر سلع بدون فواتير.

المضبوطات: 90 كجم لحم بلدي، 2 اسطوانة غاز منزلي، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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جاء ذلك في إطار خطة المرور اليومي، وضبط الأسواق، والرقابة على الأسعار في السلع الاستراتيجية؛ تنفيذا للقرار رقم 5000 لسنة 2023 والقرار رقم 200 لسنة 2023، بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف  السيد دايرة، وكيل التموين بالدقهلية، وعلي حسن، وكيل المديرية، ومتابعة محمد زغلول، مدير عام الرقابة، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة.

 

 

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