الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة ٤ من الفريق الطبي في مدينة دمياط للأثاث إلى التحقيق

صحة دمياط
صحة دمياط



 

فاجأ الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، العيادة الطبية بمدينة الاثاث في  دمياط  بمرور صباحى لمتابعة الانضباط الادارى بالوحدة وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين، وقرر إحالة ٤ أفراد من الفريق الطبى للتحقيق لتغيبهم عن العمل، كما تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وجاهزية استقبال الحالات الطارئة.

جدير بالذكر أن العيادة الطبية بمدينة الاثاث تقدم خدمات الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية بالإضافة لخدمات المعمل والصيدلية.


 تلقت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة، تضمن نتائج القافلة الطبية التى أطلقتها إدارة القوافل بمديرية الصحة فى مستهل خطة يونيو ٢٠٢٤ على  مدار يومين، بقرية أبو سعادة الصغرى بمركز كفر سعد.


 وأشار البيان إلى أن القافلة تضمنت ١١ عيادة طبية و٣ عيادات تخصصية تردد عليها ١١٦٠ مواطن  تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان،  تم تحويل ١٠ حالات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار ٤ قرارات علاج على نفقة الدولة، بجانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر بمبادرة افحص واطمن لعدد ١٢٢حالة وفحص ٣٤ حالة بالأشعة و٢٢ حالة أخرى بالسونار وإجراء ١٥٥ تحليل بمعمل الدم و٤٠ تحليل بمعمل الطفيليات،كما تضمنت القافلة إقامة ١٠ ندوات توعوية صحية حضرها ١٥٣ مواطن.


 يشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان،  وتحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، حيث تتضمن ١٢ عيادة متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان حيث تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط

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