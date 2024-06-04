حبس 3 عاطلين لحيازتهم 12 كيلو أفيون بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة كمية من مخدر الأفيون وزنت 12 كيلو جرام، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين لـ2 منهم معلومات جنائية، بترويج والاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإتخاذهم من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهم حال استقلالهم سيارة بالطريق الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الأفيون وزنت 12 كيلو جرام، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1.2 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.