الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ختام صلوات الشهر المريمي بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة

كاتدرائية القديس
كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير

احتفلت كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي الأب هدية تامر، أحد رعاة الكاتدرائية، كما سبق صلاة القداس تلاوة أسرار المسبحة الوردية.

ومن جانبه، تحدث الأب هدية في عظة القداس عن "أمنا مريم العذراء المتأملة والشاهدة الأمينة على القيامة"، مؤكدًا أن احتفالية اليوم تأتي بعد مسيرة مريمية من التأملات، والصلوات على مدى الشهر المنصرم، مختتمًا كلمته بطلب شفاعة أمنا مريم العذراء، أم الله، وأم الكنيسة، والاقتداء بفضائلها.

واختتمت الذبيحة الإلهية بالتطواف الاحتفالي، مع تلاوة عدد من الترانيم المريمية، وزياح أيقونة أمنا مريم.

وعقب القداس الإلهي، تم افتتاح نادي العائلات، والنشاط الصيفي، الذي يتضمن تنمية المواهب، وتعلم المهارات، بجانب الندوات، ودراسة الكتاب المقدس.

اللّقاء التّكوينيّ الدّوريّ للأخوات الرّاهبات بإيبارشيّة الجيزة وبني سويف والفيوم للأقباط الكاثوليك

ومن جهته، تم أمس، عمل اللّقاء التّكوينيّ الدوري للأخوات الرّاهبات بالإيبارشية، وذلك بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون.

بدأ اليوم باللّقاء التّكوينيّ عن يوبيل الرّجاء مع نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، أعقبه لقاء إداري مع نيافة الأنبا توماس عدلي، ثم صلاة القداس الإلهي.

كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير صلاة القداس الإلهي الأب هدية القديس أنطونيوس الكبير القديس أنطونيوس

مواد متعلقة

المطران عطا الله حنا: نعاني أزمة ثقة في أمريكا بشأن فلسطين

موعد استئناف البابا تواضروس عظته الأسبوعية

وفد الكنيسة الروسية يشيد بدعم السياحة الدينية في سمالوط

9 يونيو.. الأنبا بضابا يترأس طقس تدشين كنيسة القديسة العذراء مريم

تواصل تدريب المجموعة الرابعة ضمن مشروع "1000 معلم كنسي"

6 يونيو.. دير ابو مقار يحي ذكري رحيل الأب متي المسكين

الأحد.. البابا تواضروس يبدأ زيارته إلى الفيوم لمدة يومين

بدء احتفالية كنائس زويلة الأثرية بذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر

الأكثر قراءة

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

الأهلى يُغرّم أفشة مليون جنيه.. وكولر يرفض العفو عن اللاعب

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242