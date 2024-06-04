ختام صلوات الشهر المريمي بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة

احتفلت كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي الأب هدية تامر، أحد رعاة الكاتدرائية، كما سبق صلاة القداس تلاوة أسرار المسبحة الوردية.

ومن جانبه، تحدث الأب هدية في عظة القداس عن "أمنا مريم العذراء المتأملة والشاهدة الأمينة على القيامة"، مؤكدًا أن احتفالية اليوم تأتي بعد مسيرة مريمية من التأملات، والصلوات على مدى الشهر المنصرم، مختتمًا كلمته بطلب شفاعة أمنا مريم العذراء، أم الله، وأم الكنيسة، والاقتداء بفضائلها.

واختتمت الذبيحة الإلهية بالتطواف الاحتفالي، مع تلاوة عدد من الترانيم المريمية، وزياح أيقونة أمنا مريم.

وعقب القداس الإلهي، تم افتتاح نادي العائلات، والنشاط الصيفي، الذي يتضمن تنمية المواهب، وتعلم المهارات، بجانب الندوات، ودراسة الكتاب المقدس.

اللّقاء التّكوينيّ الدّوريّ للأخوات الرّاهبات بإيبارشيّة الجيزة وبني سويف والفيوم للأقباط الكاثوليك

ومن جهته، تم أمس، عمل اللّقاء التّكوينيّ الدوري للأخوات الرّاهبات بالإيبارشية، وذلك بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون.

بدأ اليوم باللّقاء التّكوينيّ عن يوبيل الرّجاء مع نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، أعقبه لقاء إداري مع نيافة الأنبا توماس عدلي، ثم صلاة القداس الإلهي.