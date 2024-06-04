الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل جلسة الأمانه الفنية للمجلس الإقليمي للصحة بكفر الشيخ

المجلس الإقليمي
المجلس الإقليمي

عقد الجلسه الثانيه من الأمانه الفنيه للمجلس الاقليمي للصحه بمحافظة كفر الشيخ، والتي تشكلت بقرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ رقم ٧٢٧ لسنة ٢٠٢٤، تمهيدًا لأنعقاد  المجلس الإقليمي للصحة بديوان عام المحافظة برئاسة وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد شقوير.

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وجاء ذلك بحضور الدكتور طه قرع، عميد كلية الطب جامعة كفر الشيخ، والدكتورة صباح ابو الفتوح، عميدة كلية التمريض جامعة كفرالشيخ، والدكتور ياسر شعبان، مدير  فرع هيئة التأمين الصحي بكفرالشيخ، والدكتور شريف عرفه، مدير مستشفى الجامعه، والدكتور محمد عسكر، رئيس الشؤون  الطبيه فرع التأمين الصحي،  والدكتوره انجي هيكل، مدير المكتب الفني بهيئة التأمين الصحي، والدكتوره آلاء بسيوني،  مدير المكتب الفني بمديرية الشؤن الصحيه بكفر الشيخ

التعاون بين المنظمات الصحية بمحافظة كفر الشيخ

ناقش خلالها المجلس الموقر سبل التعاون بين منظمات الصحه علي أرض محافظة كفرالشيخ وكيفية تبادل الخدمات الطبيه وغير الطبيه والتدريبه  بين المؤسسات الصحيه بكفر الشيخ، كما تبادل المجلس الآراء حول قبول مدارس التمريض في المحافظه  كما تم طرح فكرة تبادل الزيارات الميدانيه بين المستشفيات والوقوف علي الوضع الحالي للمستشفيات استعداد لدخول كفرالشيخ المرحله الثانيه من التأمين الصحي الشامل ومدى تطبيق معايير.

وأجرى الدكتور ياسر عمارة، مدير معهد الأورام، بجوله تعريفيه لمعهد الأورام هذا الصرح الكبير مع أعضاء المجلس الموقرين استعرض فيها أقسام المعهد والعمليات والمعامل وزيارة أيضا إخواننا الفلسطنيين. 

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