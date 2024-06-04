الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مرحبًا بك في أفضل نادي بالعالم".. لاعبو ريال مدريد يرحبون بـ"مبابي"

مبابي
مبابي

في خطوة لم تكن متوقعة، أعلن فريق ريال مدريد تعاقده مع الفرنسي كيليان مبابي لمدة 5 مواسم حتى عام 2029، وأشعل انضمام "مبابي" إلى صفوف الفريق الملكي حماس لاعبي الفريق وجعلهم متحمسين لتواجده معهم في الموسم المقبل. 

لاعبو ريال مدريد أبدوا سعادتهم بانضمام مبابي إلى الفريق، حيث نشر حارس المرمى تيبو كورتوا عبر حسابه الشخصي على منصة إكس (تويتر سابقًا)، تغريدة قائلًا: "مرحبا بك مبابي في بيتك الجديد"، بينما شارك منشورًا للاعب مبابي على "إكس" معلقًا عليه "مرحبًا بك في أفضل نادي بالعالم". 

وقال المدافع إيدير ميليتاو في صفحته الرسمية على منصة "إكس"،: "مرحبًا مبابي، إلى السادسة عشر"، حيث حقق نادي ريال مدريد الاسباني لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 مرة، وتفاعل كل من رودريغو وفينيسيوس جونيور و فيديريكو فالفيردي رموزًا تعبرية تدل على الحب والتراحب مع خبر إعلان الانضمام إلى صفوف ريال مدريد الاسباني. 

بينما أكد الحساب الرسمي للدوري الاسباني (لا ليجا) عبر "إكس"، "لقد صنعت التاريخ بالفعل، حان الوقت لصنع التاريخ مرة أخرى، ونشر حساب دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليج) بعض أهداف اللاعب الفرنسي كيليان مبابي في، بينما كتب حساب الدوري الفرنسي: "نتمنى التوفيق لك يا مبابي في مسيرتك الجديدة.

يبدو أن لاعبي ريال مدريد يرحبون بانضمام كيليان مبابي إلى صفوف الفريق، حيث يرون فيه إضافة نوعية ستعزز من فرص الفريق في المنافسة على البطولات المحلية والأوروبية في الموسم المقبل، ويتطلع الجميع لرؤية مبابي وهو يقود هجوم الفريق إلى المزيد من النجاحات.

يذكر أن ريال مدريد أعلن تعاقده مع الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، مؤكدًا أن المهاجم مبابي وقع على عقد يمتد حتى عام 2029.

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