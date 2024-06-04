بعد تحذير الصحة من سمومها.. ماذا تعرف عن سمكة القراض؟

حذرت وزارة الصحة والسكان من تناول أو صيد سمكة القراض التي تعتبر أحد الأسماك السامة التي لا يوجد مصل، حتى الآن مصل مضاد لسمها، وبالتالي فإن من يتعرض لها يعرض نفسه لخطر الوفاة على الفور، وترصد الدستور في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن سمك القراض.

معلومات عن سمكة القراض

تعيش سمكة القراض في قاع البحر وتعد من بين المأكولات البحرية الشهيرة في اليابان قديمًا، حيث يقوم الطهاة بالتخلص من الأحشاء والأعضاء السامة داخل السمكة، قبل طهيها.

سمكة القراض موجودة بكثرة في خليج السويس، ويتعامل معها الصيادون في المنطقة باستخراج احشائها وسلخ جلدها للتخلص من المادة السامة التي تحتويها، ويعتبر نوع سمكة القراض الموجود في البحر الأحمر أكثر أمانًا من النوع الموجود في اليابان.

وفي السنوات الأخيرة زاد عدد أسماك القراض الموجودة في البحر المتوسط، بعد أن قامت أسرابها بعمل هجرة من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط.

تتواجد السموم في الكبد والأمعاء والجلد والخياشيم ولا توجد في اللحم، وهى ذات جلد رصاصى اللون عليه نقط، وراس تمثل أكثر من ثلث حجم الجسم تقريبا وتحتوى هذه الأسماك على غدد سامة تتواجد في 3 أماكن مختلفة من الجسم حيث تتواجد تحت الجلد وقرب الأحشاء وبجانب النخاع.

كبد سمكة القراض سام جدا وتمثل الاجزاء السامة تقريبا 12 - 13 % من اللحم يعيش منها 39 نوع في المياه المالحة و28 نوع في المياه العذبة وهى تحارب الصيادين حيث أنها تمزق شباك الصيد بأسنانها الحادة.

تبدأ أعراض التسمم بسمكة القراض بالنوم العميق، وتنميل بالوجه واللسان والشفتين، إضافة إلى حالات الإسهال والقئ والدوخة وتصل في أحيان كثيرة إلى حد توقف الجهاز التنفسى وحدوث الوفاة، وتتفاقم الأعراض قبل الوفاة بما يحدث آلام وتشنجات في العضلات وانخفاض في ضغط الدم.