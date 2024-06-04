الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفضت دعوة إسرائيل.. ناغازاكى اليابانية توجه الدعوة لفلسطين لحضور حفل السلام

فلسطين
فلسطين

وجهت مدينة ناغازاكي اليابانية، مساء اليوم الثلاثاء، دعوة لممثل  فلسطين في اليابان لحضور حفل السلام الذي تنظمه سنويًا في التاسع من أغسطس تكريما لضحايا القنبلة النووية.

كما قررت مدينة ناغازاكي جنوب غرب اليابان، عدم دعوة إسرائيل حاليا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال رئيس بلدية ناغازاكي شيرو سوزوكي: "علقنا إرسال خطاب دعوة إلى السفير الإسرائيلي لدى طوكيو".

واستعاضت ناغازاكي عن هذه الدعوة برسالة إلى السفير الإسرائيلي "تدعو فيها إلى وقف فوري لإطلاق النار" في العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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أونروا: يجب على السلطات الإسرائيلية توفير إمكانية الوصول إلى المياه فى قطاع غزة

وسبق، وطالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، بضرورة توفير السلطات الإسرائيلية إمكانية الوصول إلى المياه في قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، إن ندرة الوقود في غزة تسببت في إغلاق محطات تحلية المياه ولا يوجد لدى سكان القطاع ما يكفي من المياه.

كانت قد حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، من مصير النازحين الفلسطينيين الذين تركوا مدينة رفح جراء العملية العسكرية الإسرائيلية، قائلة إن الآلاف نزحوا إلى مرافق متضررة ومدمرة في مدينة خان يونس.

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وأضافت أونروا، أن كارثية الوضع في مدينة خان يونس لا يمكن وصفه، وذلك بعد تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي جميع المرافق الحيوية داخل المدينة قبل التوجه إلى رفح.

وأفادت أونروا أن عدد النازحين من مدينة رفح وصل إلى أكثر من مليون شخص نزحوا بشكل قسري.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن استشهاد 36٫479 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82٫777 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

ناغازاكي فلسطين اليابان القنبلة النووية إسرائيل

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