الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادى: كورونا أثرت على نشاط الاقتصاد العالمى

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أكدت رانيا يعقوب، الخبير الاقتصادي، أن المشكلات التي تولدت من أزمات عالمية، مثل أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة، نجحت في التأثير بشكل مباشر وملحوظ على حركة الاقتصاد العالمي بأكمله.

وأوضحت، خلال لقائها عبر فضائية "دي إم سي"، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أتت بتبعياتها وتوتراتها الجيوسياسية، وكل ذلك يؤكد دور الحكومة في المجهودات التي بذلتها في كل نواحي الاقتصاد لمواجهة هذه الأزمات، وتحسين المؤشرات الاقتصادية من تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق.

وفي سياق متصل، استشهد 3 فلسطينيين وجرح آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، بقصف صاروخي من طائرة حربية إسرائيلية استهدف منزلًا بمخيم البريج وسط قطاع غزة، ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت، أمس، أربعة أبراج سكنية في مخيم البريج، وسط قطاع غزة، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت برج المغاري السكني بصاروخ واحد على الأقل، كما استهدفت برج الأحلام ما أدى لإصابة خمسة مواطنين، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة، كما قصفت برج "حمد بلوك 9" وبرج "القدس بلوك 7"، في المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36479 مواطنًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82777 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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