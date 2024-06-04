"حماة الوطن" بالغربية ينظم ندوة عن دور مصر الريادى فى دعم القضية الفلسطينية عبر التاريخ (فيديو)

نظم حزب حماة الوطن في محافظة الغربية، ندوة تثقيفية بعنوان "دور مصر الريادي في دعم القضية الفلسطينية عبر التاريخ".

جاء ذلك بحضور النائب أحمد يحيي أمين المحافظة، والنائبة مرفت ألكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة، والنائب طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، واللواء أسامة الجمال الخبير الاستراتيجي، والدكتورة رجاء رامون أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، وفضيلة الشيخ عبداللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالغربية وعدد من السادة قيادات الحزب والتنفيذيين بالمحافظة.