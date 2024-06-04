إيهاب فهمى يحتفى بميلاد الراحل محمود عبدالعزيز: إحدى العلامات البارزة

أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، الذي يعد إحدى العلامات البارزة في تشكيل ملامح تاريخ الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الأمة.

وذكر المركز، في بيانه، أن هذه اللفتة تأتي في إطار إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، والحرص على تكريم وزارة الثقافة لرموز الفن والإبداع.

محطات من حياة الساحر الفنان الراحل محمود عبدالعزيز

ولد محمود عبد العزيز في 4 يونيو عام 1946، في حي الورديان غرب الإسكندرية، وكان ينتمي إلى أسرة متوسطة، تعلم في مدارس الحي إلى أن انتقل إلى مرحلة الجامعة، والتحق بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، وحصل على شهادة بكالوريوس الزراعة، ثم حصل على درجة الماجستير بتربية النحل من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية.

وبدأ يمارس هواية التمثيل من خلال فريق المسرح بكلية الزراعة، حيث شارك في مسلسل "الدوامة" في بداية السبعينيات حين أسند له المخرج نور الدمرداش دورا في المسلسل مع محمود ياسين ونيللي، ومع السينما من خلال فيلم "الحفيد" أحد كلاسيكيات السينما المصرية 1974، وبدأت رحلته مع البطولة منذ عام 1975 عندما قام ببطولة فيلم "حتى آخر العمر".

يٌجدر الإشارة إلى أنه جاءت انطلاقته الحقيقية بالصدفة بفيلم "حتى آخر العمر"، فلم يكن عبد العزيز هو صاحب الدور الأول بل كان الفنان حسين فهمي، الذي اعتذر لتتم رحلة البحث عن بديل، ومن ثم يتم اختيار محمود عبدالعزيز الذي برع في الدور وتوالت الأعمال الفنية بعد ذلك، وقدم في خلال 6 سنوات 25 عملا سينمائيا قام فيهم بدور البطولة، ولكنه في تلك الفترة كان يقدم الأدوار المرتبطة بالشباب والرومانسية والحب والمغامرات.