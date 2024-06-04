الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة متهم بقتل شخص في الخصوص لـ2 سبتمبر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص بسلاح نارى "فرد خرطوش"، وسرقته، بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، لجلسة 2 سبتمبر المقبل؛ لاستدعاء شاهد الإثبات الرابع "ضابط الواقعة" لمناقشته وسماع شهادته.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاتة هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى. 

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تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8002 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2736 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "وائل ع ح"، 37 سنة، عامل، ومقيم الخصوص - لأنه فى يوم 20 / 5 / 2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية قتل المجنى عليه "أبو الحمد سليم حسين جابر"، عمدًا فما أن ظفر به حتى باغته بإطلاق عيار نارى استقر بالصدر والبطن قاصدًا من ذلك قتلا فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية اخرى أنه فى ذات الزمان والمكان - سرق المجنى عليه أبو الحمد سليم حسين جابر، كرهًا عنه بأن باغته بالطريق العام مشهرًا سلاح نارى فرد خرطوش" مهددًا إياه به وبمقاومته ارتكب الجريمة محل الاتهام السابق فتمكن بتلك الوسيلة من الإستيلاء على منقولاته المبينة وصفًا على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير ترخيص سلاح نارى غير مششخن فرد خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات شبرا الخيمة محاكمة عامل قتل شخص جنايات الخصوص الخصوص

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