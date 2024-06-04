الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحالف الوطني يوزع 56 ألف كيلو لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في سوهاج

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أعلنت جمعية الأورمان  أحد أعضاء التحالف الوطني، استكمال نشاطها الموسمي فى توزيع لحوم الأضاحى على الأسر غير القادرة فى قرى ونجوع محافظة سوهاج بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، بتوزيع عدد 56 ألف كيلو لحوم أضاحى و40 عجلًا "بلدي"، ضمن مشروع "صك الأضحية" لهذا العام.

يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة سوهاج وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام معالى الوزير  اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. 

وأشار رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، إلى أن المديرية تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية بالتعاون مع جمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحى الى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة سوهاج ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا.

من جهته؛ قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان،  ان الغاية من الأضحية هى ادخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم اضحيته الى مستحقيها وفى نفس الوقت اسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجماعتهم السكانية.

ولفت إلى أن الذبح سوف يبدا بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق بذبح العجول البلدية فى مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بسوهاج وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد فى القرى الأكثر احتياجًا فى سوهاج من خلال مكتب مشروعات المحافظة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة.

وأوضح أن الكمية المخصصة من اللحوم المستوردة 56 ألف كيلو لحوم توزع على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعايا لأهالى محافظة سوهاج، وذلك طبقًا لتعليمات وزارة الزراعة، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة يتم ذبحها خلال ايام العيد وستوزع بعد شهرين حين وصولها مصر.

جمعية الأورمان التحالف الوطني محافظة سوهاج صك الأضحية رأفت السمان وكيل وزارة التضامن

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