الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أولى ابتدائى 312 جنيهًا.. "التعليم" تحدد مصروفات الصفوف للعام الدراسى الجديد

جريدة الدستور

حددت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

مصروفات المدارس بالعام الجديد

وتنشر "الدستور" خلال التقرير مصروفات الصفوف لأول للعام الدراسي 2024-2025.

- الصف أول رياض أطفال: سداد كامل 312 جنيهًا، وأبناء العاملين 180 جنيهًا، وحالات الإعفاء 36 جنيهًا.

- الصف الأول الابتدائي: سداد كامل 312 جنيهًا، أبناء عاملين 180 جنيهًا، حالات الإعفاء 36 جنيهًا.

- الصف الأول الإعدادي: سداد كامل 312 جنيهًا، أبناء العاملين 128 جنيهًا، حالات الإعفاء 33 جنيهًا.

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- الصف الأول الثانوي العام: سداد كامل 527 جنيهًا، أبناء العاملين 302 جنيهًا، حالات الإعفاء 65 جنيهًا.

- الصف الأول الثانوي الفني، سداد كامل 227 جنيهًا، أبناء العاملين 144 جنيهًا، حالات الإعفاء 50 جنيهًا.

- الصف الأول ثانوي عام خدمات: سداد كامل 2227 جنيهًا، أبناء العاملين 1152 جنيهًا، حالات الإعفاء 665 جنيهًا.

- الصف الأول الثانوي فني خدمات، سداد كامل 2027 جنيهًا،أبناء العاملين 1044 جنيهًا، حالات الإعفاء 800 جنيه.

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تقديمات المدارس

وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تلقى طلبات التقديم للصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال فى المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة، وذلك منذ الأول من يونيو الحالى على أن تستمر تلقى طلبات التقديم حتى نهاية يونيو 2024 مع الالتزام بعدد من الضوابط والقواعد للقبول بتقديم المدارس الحكومية 2024 والرسمية لغات والخاصة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة عن بدأ مرحلة التحويلات بين طلاب باقي الصفوف التعليمية في الأول من يوليو المقبل ولمدة شهر ونصف الشهر، وذلك عقب انتهاء الفترة الزمنية المخصصة لتلقى طلبات التقديم  للصف الأول الابتدائي 2024 ورياض الأطفال لطلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة.

يتم التقديم للصف الأول الابتدائي 2024 ومرحلة رياض الأطفال في المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة للعام الدراسي القادم 2024-2025، إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على هذا الرابط التالي: https://moe.gov.eg.

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مصروفات المدارس الحكومية عام الدراسي الجديد 2024 2025 وزارة التربية والتعليم -الصف الأول ثانوي -الصف أول رياض أطفال أبناء العاملين مصروفات المدارس

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