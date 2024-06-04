أبرز مطالب العاملين في شركات قطاع الأعمال من الحكومة الجديدة

قال المهندس مؤمن ياسين عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن أبرز مطالب العاملين في شركات قطاع الأعمال العام من الحكومة الجديدة المنتظر الإعلان عن تشكيلها بعدما قدمت أمس الإثنين، الحكومة الحالية استقالتها يتمثل في استكمال تطوير المصانع وتحفيز العاملين.



وأضاف شركة "مصر للألومنيوم" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تطوير مصانع شركات قطاع الأعمال العام يعتبر أمرًا حيويًا لزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة العمل، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح أن تطوير مصانع شركات قطاع الأعمال العام يعزز قدرتها التنافسية في السوق ويسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال تحديث وتحسين البنية التحتية والمعدات، يمكن لهذه المصانع زيادة إنتاجيتها وجودة منتجاتها، مما يجذب المستثمرين ويوسع دائرة العملاء.

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتطوير مصانع قطاع الأعمال العام تعزيز فرص العمل وتحسين الظروف الاقتصادية للموظفين، مما يسهم في الرفع من مستوى المعيشة وتحقيق التوازن الاجتماعي، كما يمكن أن يسهم هذا التطوير في نقل التكنولوجيا والمعرفة الحديثة إلى القطاع وتعزيز التطوير الصناعي والابتكار.

وأكد أنه علاوة على ذلك، يمكن لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتبني ممارسات صديقة للبيئة في مصانع القطاع العام أن يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وأوضح أنه بهذه الطريقة، يصبح تطوير مصانع شركات قطاع الأعمال العام يعمل على رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، بل يصبح أيضًا جزءًا أساسيًا من إستراتيجية التنمية الصناعية والاقتصادية في البلاد.

وأوضح من الضروري أن تتبنى الحكومة والجهات ذات الصلة خططًا وإستراتيجيات واضحة لتحفيز ودعم تطوير مصانع شركات قطاع الأعمال العام، سواء من خلال توفير الموارد المالية اللازمة أو توفير التدريب والتأهيل للكوادر البشرية، وكذلك تسهيل الوصول إلى التكنولوجيا والابتكار.

وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات في قطاع الأعمال العام أن تكون مستعدة للتحول وتبني أساليب عمل حديثة ومرنة تتيح لها التكيف مع التحديات الجديدة وتلبية احتياجات السوق بفاعلية.

وأشار إلى أن تطوير مصانع شركات قطاع الأعمال العام يعد خطوة أساسية نحو بناء اقتصاد مستدام وقوي، يعتمد على الإنتاجية والجودة والابتكار كعوامل رئيسية للنجاح، من خلال التركيز على تطوير هذه المصانع، يمكن تحقيق تحول إيجابي في القطاع الصناعي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.