الأهلى يتفق مع 3 شركات عالمية كبرى لبناء الاستاد بالشيخ زايد

يعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلى، مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء، من أجل استعراض كل الملفات الخاصة بالاستاد عقب عرضها على المجلس قبل التنفيذ، حيث تضع إدارة الأهلى الرتوش الأخيرة على حفل كبير سيقام اليوم لبدء التنفيذ الفعلي لاستاد النادى بفرع الشيخ زايد تحت مسمى “مشروع القرن”.

وكشف مصدر مسئول عن أن مجلس الأهلي اتفق مع 3 شركات عالمية كبرى لبناء الاستاد بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة وسوف يشتمل على ملعب كرة قدم ومستشفى النادي وجامعة الأهلي ومتحفا ومولا تجاريا كبيرا.

وأضاف المصدر أن المرحلة الأولى ستكون سعة استاد الأهلي 25 ألف كرسي ثم تصل في المرحلة الثانية إلى 40 ألف متفرج قابلة للزيادة، على أن تكون تكلفة المشروع بالكامل 10 مليارات جنيه.

وأشار المصدر إلي أن مدة تنفيذ المشروع تشمل المرحلة الأولى وتنتهي خلال عامين وينتهي المشروع بالكامل خلال 5 سنوات، خاصة أن الخطيب قد فرض سياجا من السرية على ملف استاد النادي، وكان الأمر مفاجئا لبعض الأعضاء بخطوات بناء الاستاد.

كان الأهلى قد قام قبل فترة بوضع حجر الأساس للاستاد، ولكن التعاقدات الخاصة بالشركات المنفذة كانت سببا فى التأجيل حتى الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يكشف محمود الخطيب رئيس نادي الأهلى فى الحفل الكبير عن كل التفاصيل الخاصة بالاستاد والشركات المنفذة وسعة الملعب ومدة إنشائه وطرق التمويل.

مران الأهلي| الفريق يعود إلى التدريبات

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عاد إلى التدريبات، مساء أمس، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الأهلي عقب انتهاء منافسات دوري أبطال إفريقيا، والتتويج باللقب الـ12 في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

واستأنف الفريق تدريباته مساء أمس على ملعب التتش، تحت إشراف السويسري مارسيل كولر المدير الفني، وجهازه المعاون.

وخاض لاعبو الأهلي فقرات بدنية، قبل تدريبات الكرة، فيما قاد ميشيل يانكون تدريبات الحراس، وذلك في بداية تحضيرات الفريق للمرحلة المقبلة.

ويغيب عن تدريبات الأهلي اللاعبون الدوليون المنضمون للمنتخبات الوطنية خلال الأجندة الدولية لشهر يونيو.

وكان الجهاز الفني قد استغل فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة للتخلص من حالة الإجهاد، التي تعرض لها لاعبو الفريق بسبب توالي المباريات.