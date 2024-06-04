الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط  خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33428 طن تشمل: 6304 طن يوريا و1185 طن ملح معبأ و5999 طن علف بنجر و1387 طن أسمنت معبأ و3427 طن كلينكر و15126 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56989 طن تشمل: 23728 طن قمح و18549 طن ذرة و4933 طن حديد و2090 طن فول صويا و6689 طن خردة و1000 طن سكر.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1168 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 344 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4717 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 31970 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 200211 طنًا.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3568 طن قمح متجهين إلى صوامع  القليوبية وكوم أبو راضي،  وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم وشحن 11 حاوية 40 قدم متجه إلى ميناء السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5680 حركة.


 ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 27720 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 172406 طنًا.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1110 أطنان قمح متجه إلى صوامع  القليوبية،  وقطار بعد أن فرغ 21 حاوية 40 قدم قادم من ميناء أكتوبر الجاف، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5132 حركة.

استقبل ميناء دمياط 15 سفينة للحاويات ميناء دمياط دمياط 3 حاويات أحداث دمياط

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