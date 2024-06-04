"صرف الإسكندرية" تستهدف 15 ألف مواطن بأنشطة التوعية في حي شرق

نفذت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، خطة توعية على مدار أسبوع كامل بنطاق حى شرق، حيث تضمنت الخطة محاور الوعى البيئى والمائي ورفع المستوى الثقافى لدى المواطن.

وشملت خطة التوعية مناطق (عزبة سكينة – أبيس الرابعة - أبيس الثانية – جانيوتى – عزبة الموظفين) واستهدفت 15 ألف مواطن.

وأشار المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أن إدارة التوعية بالشركة نفذت خطة التوعية بالتنسيق مع إدارة حى شرق ومنطقة شرق الطبية ومديرية أوقاف الاسكندرية.

وقال رئيس صرف الإسكندرية، إن الأنشطة تناولت ندوات توعية بالسلوكيات الصحيحة للتعامل مع شبكات الصرف الصحي وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بالشبكة، والتوعية بالتغيرات المناخية وآثارها، وتعريف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ودورها في رفع الخدمات المقدمة للمواطنين، وعمل ورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة، وأنشطة تفاعلية للاطفال تهدف إلى تعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي.

أكد "نافع" أهمية تنمية الوعي المائي وغرس ثقافة الحفاظ علي ممتلكات ومشروعات الدولة لدي الطلاب المواطنين لتأسيس جيل جديد واع وقادر على تغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة.

وكانت قد عقدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية الأسبوع الماضي ورشة عمل التوعية بأيزو السلامة والصحة المهنية ISO 45001 وتأهيل المحطات لشهادة TSM الإدارة الفنية المستدامة، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمركز التدريب بمحطة التنقية الشرقية.

ووزع اللواء محمود نافع شهادات إتمام دورة التوعية بأيزو السلامة والصحة المهنية45001 على السادة المتدربين وتأهيل TSM فى حضور وفد من الشركة القابضة، كما قام بالتوقيع على سياسة السلامة والصحة المهنية من خلال ايزو 45001.

وأكد نافع أهمية الالتزام بالسلامة والصحة المهنية ودورها فى حماية الأفراد والمنشآت، مشيرا إلى أن الحصول على شهادة ايزو 45001 نظام إدارة السلامة والصحة المهنية يضمن سلامة العاملين والمتعاملين ضد أي مخاطر تهدد سلامتهم ويعمل على تحسين السلامة الفردية وكذلك التنظيمية تحسين كفاءة الأداء في العمل، تقييم المخاطر المحتملة والتصدي لها، ويساهم في الوقاية من المخاطر، والمساعدة فى تقليل إصابات العمل، واكتشاف التهديدات المحتملة للصحة والسلامة ووضع التدابير اللازمة.



IMG-20240604-WA0015

IMG-20240604-WA0014

IMG-20240604-WA0016