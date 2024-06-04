الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة التضامن: الدعم النقدى تضاعف 1000% منذ 2013

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الدعم النقدي لا يمكن أن ينقذ الفقراء من الفقر، ولكنه فترة انتقالية لحين تمكينهم.

جاء ذلك خلال فعالية المنتدى العربي الثالث من أجل المساواة "التصدي لعدم المساواة في ظل الأزمات المتعددة" الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الإسكوا.

وزيرة التضامن: رعاية جميع فئات المجتمع من الميلاد وحتى المعاش

وأضافت وزيرة التضامن أن الدعم النقدي تضاعف بنسبة 1000% منذ 2013، حتى وصل هذا العام 630 مليار جنيه بكل أشكاله، مؤكدة أن الدعم المالي ليس حلاً، ولكن التمكين من خلال توفير فرص العمل، وتشغيل النساء، وتعزيز الجانب الإنتاجي، لافتة إلى أن مصر أنشأت مشروعات قومية كبرى، إضافة إلى الإقراض متناهي الصغر بنسبة فائدة صغيرة جدًا تصل إلى 12%، كما انخفضت معدلات البطالة من 7% إلى 6.7%.

التمكين الاقتصادي 

 وأشارت إلى أنه في منظومة التمكين الاقتصادي لا نستطيع التعامل مع جميع الفئات التي ما زالت في حقل الفقراء أو بعيدة عن سوق العمل، ولذلك يتم استهدافهم لإضافة مزايا لهم وتطبيق سياسة الاحتواء.

وتابعت أن الزيادة السكانية المتتالية تمثل عبئًا على الخدمات واستهلاك المرافق، وتعد من المشكلات التي تهدد الخصائص السكانية، مشيرة إلى أن الجهاز الإداري للدولة ومنظومة المعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية كانت تعاني ضعف الكفاءات في التحول الرقمي والتكنولوجي الذي تشهده مصر.

نيفين القباج وزيرة التضامن الحماية الاجتماعية الدعم النقدي الدعم المالى المساواة البطالة

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