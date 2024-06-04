بـ"ولاد رزق 3" و"عصابة المكس".. محمد لطفى ينافس نفسه فى موسم عيد الأضحى

حالة من النشاط الفني المكثف يعيشها الفنان محمد لطفي، إذ يخوض منافسات شباك التذاكر فى موسم عيد الأضحى خلال أيام، بفيلمين دفعة واحدة ويظهر خلالهما بشكل مختلف وهما "ولاد رزق 3"، و"عصابة المكس".

تبدأ قصة فيلم "ولاد رزق 3" بعد مرور سنوات من انفصال الإخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

تفاصيل شخصية محمد لطفى فى فيلم "ولاد رزق 3"

ويجسد محمد لطفى خلال أحداث فيلم "ولاد رزق 3" شخصية الشربيني، وقررت الجهة المنتجة لفيلم عصابة المكس، طرح الفيلم بدور العرض السينمائية في مصر يوم 13 يونيو الجاري، ليفتتح الفيلم منافسات موسم عيد الأضحى السينمائي 2024.

فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" يقدم بطولته كل من أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، والنجم إياد نصار، والفنانة أسماء جلال ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

محمد لطفى.. الهيلامانى فى فيلم عصابة المكس

ويشارك محمد لطفي، فى بطولة فيلم "عصابة المكس" ويجسد خلال أحداثه شخصية الهيلاماني.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول (المكسيكي) الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.

ويضم فيلم عصابة الماكس مجموعة من نجوم الفن أبرزهم أحمد فهمي، ولبلبة، وروبي، ومحمد لطفي، وحاتم صلاح، وأوس أوس، وأحمد فهيم، ويظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، وهو من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان.