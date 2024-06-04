الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بديل ديفيز.. بايرن ميونخ يراقب موقف إيان ماتسين ويفضل ثيو هيرنانديز

ألفونسو ديفيز
ألفونسو ديفيز

يراقب نادي بايرن ميونخ الألماني الهولندي إيان ماتسين، ظهير فريق بروسيا دورتموند الألماني، تمهيدًا لاحتمالية التحرك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب إيان ماتسين ضمن صفوف بروسيا دورتموند معارًا من نادي تشيلسي الانجليزي منذ يناير الماضي، وتنتهي فترة إعارته بنهاية شهر يونيو الجاري.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن إدارة بروسيا دورتموند لا تملك الخيار الأول في ضم ماتسين لصفوفها بشكل نهائي خلال الميركاتو المقبل، وهو ما يجعل اللاعب متاحًا للانضمام لأي نادٍ آخر.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن إدارة تشيلسي تضع عينها على موقف إيان ماتسين الحالي، لاحتمالية التقدم بعرض لضمه لصفوف الفريق، خاصة أنه سبق له اللعب تحت قيادة فينسينت كومباني، المدير الفني الجديد لبايرن.

ويتضمن عقد إيان ماتسين مع تشيلسي شرطًا جزائيًا قيمته 35 مليون جنيه استرليني.

وتحاول إدارة النادي البافاري توفير بديل للكندي ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر للفريق، والذي سيدخل العام الأخير في عقده ومازال مستقبله مع النادي معلقًا.

وأفادت سكاي ألمانيا أن بايرن ميونخ يجري محادثات مع ديفيز ووكيله بشأن توقيع عقد جديد مع الفريق.

ثيو هيرنانديز البديل الأول لخلافة ألفونسو ديفيز

وفي حالة فشل إدارة بايرن في إقناع ديفيز بتمديد عقده مع النادي، فإن الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير ميلان، هو الهدف الأول لاستبداله بصفوف النادي البافاري.

وبدأ إيان ماتسين مسيرته ضمن صفوف شباب فريق فينورد الهولندي وانتقل منه لشباب نادي سبارتا في صيف 2013، ثم انضم لصفوف الشباب بنادي بي إس في أيندهوفن في صيف 2015، ثم انتقل لفريق تشيلسي تحت 18 عامًا في صيف 2018 وصعد في العام التالي لفريق تحت 23 عامًا ثم انضم معارًا لنادي تشارلتون الانجليزي في صيف 2020، ولعب للفريق لمدة موسم ثم عاد لتشيلسي وأعير مرة أخرى لنادي كوفينتري سيتي الانجليزي ولعب له موسمًا آخرًا ثم عاد لتشيلسي في صيف 2022 وانتقل لفريق بيرنلي ولعب معهم لمدة موسم وعاد للنادي اللندني قبيل مطلع الموسم المنقضي وصعد للفريق الأول بالنادي في بداية الموسم ثم أعير لبروسيا دورتموند في يناير الماضي.

ولعب إيان ماتسين 23 مباراة بقميص بروسيا دورتموند منذ انضمامه لصفوف الفريق وسجل 3 أهداف وصنع هدفين لزملائه في الفريق.

بايرن ميونخ ماتسين بروسيا دورتموند تشيلسى ظهير ميلان ثيو هيرنانديز

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