رئيس حزب الإصلاح والنهضة: حكومة مدبولى حققت العديد من الإنجازات وأهمها حياة كريمة

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شخصية وطنية ومقاتلة، موضحا أنه تولى الحكومة في ظروف شديدة الصعوبة والتعقيد، مشيرا إلى أنه مر بالعديد من الأزمات مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى ما يحدث في غزة.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أنه على الرغم من كل هذه الأزمات إلا أن الحكومة أنجزت أمورا مهمة فيما يتعلق بالبنية التحتية، ومن أهمهما مؤسسة "حياة كريمة"، إضافة إلى إنجازات الاستثمارات الأجنبية مثل مشروع رأس الحكمة.

الحكومة السابقة مثلما كانت لها إنجازات إدارية وفنية كانت هناك مجموعة من الملاحظات على أدائها

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن الحكومة السابقة مثلما كانت لها إنجازات إدارية وفنية كانت هناك مجموعة من الملاحظات على أدائها، لافتا إلى أن هذه الملاحظات يجب معالجتها في المرحلة الجديدة، موضحا أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة، خاصة أنها بذلت كثيرا من المجهودات في الـ10 أعوام الماضية.