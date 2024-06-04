الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صلاح يحمس جمهور المنتخب قبل مواجهة بوركينا فاسو (صور)

محمد صلاح
محمد صلاح

شارك نجم الكرة قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، جمهوره بلقطات من تدريباته مع فريق المنتخب داخل معسكر الاستعداد لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشر "صلاح" عبر خاصية القصص القصيرة بحاسبه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، انستجرام، صورة تجمعه مع المدرب المساعد لمنتخب مصر وعضو الجهاز الفني الكابتن محمد عبدالواحد، وهما يتجولان داخل النادي، كما نشر صورة أخرى من داخل أرضية الملعب تجمعه باللاعب ناصر ماهر، لاعب المنتخب ونادي الزمالك، وظهر "صلاح" في الصورة وهو ممسكًا الكُرة ويوجه بعض التعليمات لـ"ناصر".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو في العاشرة مساء الخميس المقبل، في ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

المنتخب محمد صلاح معسكر كأس

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