وزير الخارجية القبرصى: لا بديل عن معبر رفح فى قطاع غزة

أكد كونستانتینوس كومبوس، وزير الخارجية القبرصي، أهمية معبر رفح البري ولا بديل عنه في قطاع غزة لإدخال المساعدات، مشيرًا إلى أن معبر رفح البري يعد شريان حياة أساسيًا للفلسطينيين.



وأضاف وزير الخارجية القبرصي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن توسيع العمليات العسكرية في غزة ورفح الفلسطينية له عواقب وخيمة ويجب أن يتوقف، مشيرًا إلى أننا بحاجة إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة.

وأدان وزير الخارجية القبرصي، الهجمات العسكرية والجوية التي تودي بحياة المدنيين في غزة لا سيما الأطفال.