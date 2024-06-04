جهود لكشف غموض العثور على جثة شاب بمياه ترعة الإسماعيلية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها، لكشف هوية جثة شاب عثر عليه بترعة الإسماعيلية بدائرة مركز شرطة الخانكة، حيث انتشلت قوات الإنقاذ النهري الجثة بمساعدة الأهالي، من أمام منطقة أبو زعبل، وتم التحفظ عليها بالمستشفى تحت تصرف النيابة، والتي أمرت بالنشر والاستعلام من محاضر المتغيبين، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، التحفظ على الجثة بثلاجة المستشفى.

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بتلقيه إشارة من شرطة النجدة، ببلاغ الأهالي بالعثور على جثة لشاب مجهولة الهوية.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية، ولم يعثر معه على ثمة مستندات أو بطاقة هوية، والجثة مقيدة اليدين بأفيز بلاستيكي.

تم التحفظ على الجثة بالمستشفى، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.