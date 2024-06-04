الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شكرى: قبرص دائمًا تساند وتدعم توجهات مصر فى إطار علاقتها بالاتحاد الأوروبى

السفير سامح شكري
السفير سامح شكري

توجه السفير سامح شكري، وزير الخارجية، بالشكر لوزير خارجية قبرص على المساندة الدائمة لمصر في إطار علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي.

وقال "شكري" في مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "دور قبرص كان جوهريًا في عملية التفاوض للارتقاء بالعلاقة إلى علاقة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي، وتحديد الحزمة المالية المتصلة بذلك".

كما أكد أن قبرص مستمرة في دعم توجهات مصر في إطار علاقتها بالاتحاد الأوروبي، بحكم معرفة قبرص بظروف المنطقة والتحديات التي تواجهنا.

سامح شكري وزير الخارجية مصر قبرص القاهرة الإخبارية

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