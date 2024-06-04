قبرص: القيادة المصرية قامت بدور محورى من أجل استقرار المنطقة

قال كونستانتینوس كومبوس، وزير الخارجية القبرصي، لدينا روابط تاريخية مع مصر ورؤية مشتركة في المجالات السياسية، مؤكدًا أن القيادة المصرية قامت بدور محوري من أجل استقرار المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية القبرصي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قبرص تثمن الموقف المصري الثابت الذي لا يتغير في المحافل الدولية، كما أكدنا ضرورة التزام القانون الدولي لحل أزمات المنطقة.

وأشار، إلى أنه يجب على المجتمع الدولي أن يشكر مصر ويثمن موقفها الداعم للفلسطينيين بقطاع غزة من خلال إدخال المساعدات عبر معبر رفح.