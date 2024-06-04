الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد

عداد الغاز
عداد الغاز

الاستعانة بالتحول الرقمي للوصول إلى رابط تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد أصبح الوسيلة الأسهل والايسر على المواطنين لدفع فواتير الخدمات والمرافق المستحقة.

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد للاستعلام عن فاتورة شهر يونيو 2024 مع بدء الشهر الجديد وقبل انتهاء المدة الزمنية المحددة لـ تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد.

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد

يسرت شركة بتروتريد على مستهلكين الغاز الطبيعي امكانية رابط تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد من خلال موقعها الالكتروني على الانترنت بكل سهولة من يوم 1 في الشهر وحتى يوم 27.

رابط تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد اضغط هنا 

ادخل رقم المشترك المكون من 8ارقام ومكتوب على عداد الغاز من أجل تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد للاستعلام عن فاتورة شهر يونيو 2024.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مايو 2024 وتسجيل قراءة العداد

بكل سهولة.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

طرق تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد

ويمكن كذلك تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد من خلال عدة طرق اخرى للاستعلام عن فاتورة الغاز يونيو 2024 وهي كالتالي 

الاتصال بالخط الساخن 17169 من اى محمول او خط ارضى

الاتصال بخدمة العملاء الرد الصوتي التفاعلي من محمول 5727 وأرضي 09000727

او يمكن تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد عن طريق تطبيق بتروميتر لتسجيل قراءة استهلاك عداد الغاز الطبيعي عن طريق التصوير بالموبيل وسداد فاتوره الاستهلاك .

تسديد فاتورة عداد الغاز بتروتريد 

عقب الانتهاء من خطوة تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد والاستعلام عن فاتورة الغاز شهر يونيو 2024 يمكن تسديد الفاتورة بمختلف الطرق التي تتيحها الشركة ومنها:

الموقع الإلكتروني للشركة بالتعاون مع شركة فوري

الموقع الإلكتروني للشركة بالتعاون مع بنك مصر من خلال بطاقة فيزا او ماستر كارد وبطاقات الدفع الوطنية ميزة ويمكن دفع فاتورة غداد الغاز من بتروتريد عن طريق مسح رمز QR code  من خلال المحفظة الالكترونية الخاصة بالبنك.

txt

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

txt

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2024 بالتفصيل

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد قراءة عداد الغاز بتروتريد تسديد فاتورة عداد الغاز بتروتريد تطبيق بتروميتر شركة بتروتريد فاتورة الغاز يونيو 2024

الأكثر قراءة

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل| بعد اتصالات الشناوى.. نكشف تفاصيل تحركات لاعبى الأهلى لحل أزمة أفشة

الأهلى يُغرّم أفشة مليون جنيه.. وكولر يرفض العفو عن اللاعب

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242