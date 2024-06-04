الاستعانة بالتحول الرقمي للوصول إلى رابط تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد أصبح الوسيلة الأسهل والايسر على المواطنين لدفع فواتير الخدمات والمرافق المستحقة.

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد للاستعلام عن فاتورة شهر يونيو 2024 مع بدء الشهر الجديد وقبل انتهاء المدة الزمنية المحددة لـ تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد.

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد

يسرت شركة بتروتريد على مستهلكين الغاز الطبيعي امكانية رابط تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد من خلال موقعها الالكتروني على الانترنت بكل سهولة من يوم 1 في الشهر وحتى يوم 27.

رابط تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد اضغط هنا

ادخل رقم المشترك المكون من 8ارقام ومكتوب على عداد الغاز من أجل تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد للاستعلام عن فاتورة شهر يونيو 2024.

طرق تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد

ويمكن كذلك تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد من خلال عدة طرق اخرى للاستعلام عن فاتورة الغاز يونيو 2024 وهي كالتالي

الاتصال بالخط الساخن 17169 من اى محمول او خط ارضى

الاتصال بخدمة العملاء الرد الصوتي التفاعلي من محمول 5727 وأرضي 09000727

او يمكن تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد عن طريق تطبيق بتروميتر لتسجيل قراءة استهلاك عداد الغاز الطبيعي عن طريق التصوير بالموبيل وسداد فاتوره الاستهلاك .

تسديد فاتورة عداد الغاز بتروتريد

عقب الانتهاء من خطوة تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد والاستعلام عن فاتورة الغاز شهر يونيو 2024 يمكن تسديد الفاتورة بمختلف الطرق التي تتيحها الشركة ومنها:

الموقع الإلكتروني للشركة بالتعاون مع شركة فوري

الموقع الإلكتروني للشركة بالتعاون مع بنك مصر من خلال بطاقة فيزا او ماستر كارد وبطاقات الدفع الوطنية ميزة ويمكن دفع فاتورة غداد الغاز من بتروتريد عن طريق مسح رمز QR code من خلال المحفظة الالكترونية الخاصة بالبنك.