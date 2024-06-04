الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنظم دورة تدريبية بعنوان A320NEO CFM LEAP1A

جانب من المشاركين
جانب من المشاركين

في إطار عضوية أكاديمية مصر للطيران للتدريب  ببرنامج TRAINAIR PLUS التابع لمنظمة الطيران المدني العالمي ICAO، نظمت الأكاديمية دورة تدريبية بعنوان A320NEO CFM LEAP1A ENGINE RUN UP COURSE باعتماد المنظمة وذلك للمرة الأولي لعملائنا من الخارج، حيث تم تنظيمها من قبل لشركة AIR Cairo، صرح بذلك الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

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إجتياز الدورة بنجاح 

وأضاف سليمان أنه تم اجتياز الدورة بنجاح للسادة المشاركين من المملكة العربية السعودية وقد أشادوا بالتنظيم المتميز للدورة والمادة العلمية والاحترافية لمحاضر الدورة.

وقد قام الطيار وليد سليمان بتسليم الشهادات للسادة المشاركين بالدورة التدريبية.

وأكد سليمان أن الأكاديمية تسعى دائما إلى تنظيم المزيد من الدورات بالتعاون مع منظمة الـ ICAO  بهدف التوسع في تقديم تلك البرامج المعتمدة دوليًا وتوسيع قاعدة عملائها علي المستويين الإقليمي والعالمي.

جدير بالذكر أن تلك الدورة تم تطوير البرنامج التدريبي لها بمنهجية ومقاييس عالمية من خلال إدارة التطوير وتحديث البرامج التابعة للإدارة العامة للتخطيط وتطوير التدريب بالأكاديمية بالتعاون مع منظمة الإيكاو.

وكانت قد نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في اجتياز تفتيش وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران EASA للعام الثامن عشر على التوالي، وذلك للتدريب الفني.

وقد أكد مفتش الوكالة أن الأكاديمية تعد من أولى المنظمات التدريبية التي قامت بتعديل برامجها التدريبية وأدلة إجراءات العمل للتوافق مع أحدث تشريعات الوكالة للتدريب الفني. 
وقد أشاد بكل عناصر العملية التدريبية النظرية والعملية، كما أبدى الوفد إعجابه بنظام الجودة بالأكاديمية، مشيرا لاعتباره مثالا يقتدى به للمنظمات التدريبية على مستوى العالم.

من جانبه أشاد الطيار وليد سليمان رئيس الأكاديمية بالمجهود المبذول من السادة العاملين بالإدارة العامة للتدريب الفني والإدارة العامة للجودة، وأضاف أن هذا التجديد يؤكد جودة عناصر الأكاديمية ومستوى الخدمة المقدمة لعملائها الحاليين ويمنحها ثقة المزيد من العملاء.

الإيكاو مصر للطيران أكاديمية مصر للطيران للتدريب ICAO منظمة الإيكا AIR

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