الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقديم الصف الاول الابتدائي الأزهري 2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تزايد البحث، خلال هذه الآونة، عبر محركات البحث الإلكترونية، عن كيفية تقديم الصف الاول الإبتدائي الأزهري 2024، حيث يسعي الكثير من أولياء الأمور إلي التقديم لابنائهم، لذلك يقومون بالبحث عبر المنصات الإلكترونية عن متطلبات وإجراءات التقديم.

تقديم الصف الاول الابتدائي الأزهري 2024

وكان الأزهر الشريف قد أعلن في وقت سابق، عن فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري أمام جميع الطلاب في محافظات مصر المختلفة والراغبون في الإلتحاق بالتعليم الديني الأزهري، إلا أنه لم يتم تحديد موعد التقديم حتي الآن.

ووضعت بوابة الأزهر الإلكترونية رابط الكتروني للتقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024، ونعرضه في النقاط القادمة.

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي بكفر الشيخ.. فتح باب القبول رسميًا

ويبحث الكثيرون عن التقديم للصف الاول الابتدائي الأزهري 2024، حيث ينتظر أولياء الأمور قرار قطاع المعاهد الأزهرية، بفتح باب التقديم، ومن المنتظر أن تقوم إدارة الأزهر الشريف بفتح الباب أمام التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ويستطيع الراغبون في التقديم للصف الاول الابتدائي اتباع الإرشادات والتعليمات.

رابط التقديم للصف الاول الابتدائي الأزهري 2024

يمكن التقديم للصف الاول الابتدائي عبر التعليمات التالية:.

أولا الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية .


اختيار التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023، تسجيل بيانات الطالب، ملء طلب التقديم، طباعة طلب التقديم بعد الانتهاء من تسجيله.

 

وحدد الأزهر الشريف الحد الأدنى للقبول فى الصف الأول الابتدائي من 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة فقط بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.

الاجراءات والمستندات للتقديم الي الصف الاول الإبتدائي 2024

هى نفسها المستندات والأوراق التي يتم تقديمها كل عام، وهي أصل شهادة ميلاد الطالب، صورة بطاقة الأب والأم الشخصية، صورة من فاتورة الكهرباء أو المياه، 6 صور شخصية بخلفية بيضاء، صورة البطاقة الصحية للطفل والأصل للاطلاع، تقرير طبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية للطفل، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية، والدمغات التعليمية والصحية اللازمة من مكاتب البريد.

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