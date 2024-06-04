الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز

حفظ جثتها في الثلاجة.. قرار من النيابة بحق قاتل جارته في السلام

جريدة الدستور

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، المتهم بقتل جارته وتقطيع جثتها لأجزاء في السلام، إلى محكمة الجنايات.

وفي التحقيقات، أدلى المتهم بقتل جارته باعترافات تفصيلية، حيث قطع الجثة إلى قطع صغيرة، ووضعها في الثلاجة لعدة أيام.

وقال المتهم في أقواله أمام جهات التحقيق، إن المجني عليها طرقت باب شقته، ومعها سكين وهددته بها لإجباره على الشهادة معها في محضر ضد جارتها بنفس العمارة وعلى إثرها نشبت بينهما مشادة كلامية أدت إلى إقدام المتهم على قتلها. 

وأضاف المتهم أنه عندما نشبت بينهما مشادة كلامية التقط منها السكين وطعنها فسقطت غارقة في دمائها فأدخل الجثة إلى شقته وفكر في التخلص من جريمته لإخفاء معالمها، ففكر المتهم في تقطيع الجثة لأجزاء صغيرة حتى يتخلص منها.

وأوضح المتهم أنه أدخل الجثة إلى الشقة وقطع قدمها في البداية وحملها وألقاها في صندوق القمامة، واحتفظ بباقى الجثمان في ثلاجته لحين التخلص من باقي الأجزاء.

وتابع المتهم، أن انقطاع التيار الكهربائي أدى لانبعاث رائحة كريهة من الجثة، فكان يغلق أبواب ونوافد الشقة حتى لا تخرج لباقى العمارة، حتى فوجئ برجال المباحث يدخلون الشقة وقاموا بضبطه والعثور على باقى الجثة. 

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا من قسم شرطة النهضة، بإبلاغ عامل نظافة بالعثور على قدم بشرية ملقاة للكلاب بجوار صندوق قمامة.

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ماذا فعل بالنصف الآخر.. عاطل يقتل جارته ويحتفظ بنصف الجثة فى الثلاجة

وتوصلت التحريات إلى أن القدم لسيدة مبلغ باختفائها، وأن أحد الأشخاص حرر محضرًا بتغيب شقيقته عن شقتها منذ عدة أيام، وأنها منفصلة عن زوجها وتقيم برفقة ابنتها الطفلة داخل الشقة. 

وتبين من التحقيقات أن رجال الأمن قاموا بالتحري والبحث عن السيدة المتغيبة، وتبين أنه تم التخلص منها، وقتلها بواسطة جارها، بسبب خلافات الجيرة التي تقع بينهما من فترة لأخرى.

وأوضحت التحقيقات الأولية، أن المتهم استدرج المجني عليها إلى شقته، وقتلها وقطع جسدها إلى قطع صغيرة، وقام بوضع نصف الجسد المقطع داخل أكياس بالثلاجة الموجودة بالمنزل.

وأضافت التحقيقات الأولية، أن المتهم تخلص من نصف الجسد الآخر للمجني عليها، بإلقائه في مقلب القمامة، وذلك بعيدا عن المنطقة لإبعاد الشبهة الجنائية عنه والتخلص من بقايا جريمته إلا أنه سقط في قبضة الشرطة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

قاتل جارته السلام نيابة شرق القاهرة قتل سيدة محكمة الجنايات

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