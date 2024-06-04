يتساءل الكثير من المواطنين كل شهر عن رابط استعلام فاتورة المياه لهذا الشهر وكيفية تسجيل قراءة عداد المياه ودفع فاتورتهم، وتزداد أهمية هذا الاستفسار مع اقتراب نهاية كل شهر، ويتسع نطاق البحث عن رابط تسجيل فاتورة المياه لهذا الشهر على الإنترنت ومحركات البحث وخلال هذا التقرير نقدم لكم كافة التفاصيل.

رابط تسجيل فاتورة المياه لهذا الشهر

ويمكنكم معرفة كافة التفاصيل حول الفاتورة والإستهلاك من خلال الخدمة التي تتيحها شركة المياة لعملائها فيمكنهم من خلالها تسجيل قراءة عداد المياه وسداد فاتورة الاستهلاك إلكترونيًا من خلال رابط تسجيل فاتورة المياه.

خطوات للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه:

تقدم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي دليلا سريعا يتألف من عدة خطوات بسيطة للتحقق من قيمة استهلاك فاتورة المياه لشهر يونيو 2024 عبر إدخال رقم العداد من خلال هذا الخطوات:

زيارة موقع الشركة الإلكتروني المخصص لمحافظتك.

إدخال رقم العداد الموجود على فاتورة المياه السابقة.

النقر على زر "البحث" لعرض الفاتورة وقيمة الاستهلاك.

الوصول لصفحة الشركة الرسمية لمياه الشرب عبر الرابط المباشر.

الدخول إلى خيار "احسب فاتورتك بنفسك".

إدخال البيانات المطلوبة بدقة، مثل الاسم وعنوان العداد.

إدخال قراءة العداد الحالية.

إدخال قراءة العداد السابقة.

الضغط على زر "عرض الفاتورة".

عرض قيمة الفاتورة بوضوح، مع تفاصيل استهلاك المياه والتكلفة النهائية.



موعد تسجيل قراءة عداد المياه

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن أخر موعد لتسجيل قراءة عداد المياه هو يوم 27 من كل شهر، مما يتيح الفرصة للملايين من العملاء في جميع محافظات الجمهورية تسجيل قراءاتهم بسهولة ويسر.

يمكن تسجيل قراءة العداد عبر عدة وسائل معتمدة، بما في ذلك:

تطبيق 125 للهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد.

تطبيقات لأنظمة ios.

تطبيق فوري.

الموقع الرسمي للشركة وفقًا للخطوات المذكورة سابقًا.

تطبيق خالص.

تطبيق أمان.

تطبيق سهل لعملاء محافظتي القاهرة والإسكندرية.

الخدمة الجديدة لتسجيل قراءة فاتورة المياه لهذا الشهر تتميز بسهولة الاستخدام وتوفير الوقت والجهد للعملاء، مع تجنب الازدحام في مراكز التحصيل، وتوفير إمكانية متابعة استهلاك المياه بشكل دوري، إضافة إلى سهولة سداد الفاتورة بواسطة الدفع الإلكتروني.