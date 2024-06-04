الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحريض على الفسق والفجور.. تطورات جديدة فى قضية حليمة بولند

الإعلامية الكويتية
الإعلامية الكويتية حليمة بولند

تصدر اسم الإعلامية الكويتية حليمة بولند ترند محركات بحث "جوجل"، بعدما رفضت محكمة كويتية إخلاء سبيل المذيعة الشهيرة، حليمة بولند، الإثنين، وحددت 9 يونيو موعدا للنظر في الاستئناف المقدم منها على حكم بسجنها لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وذلك عقب إدانتها بتهمة "التحريض على الفسق والفجور".

وعلى الرغم من تنازل حليمة بولند وخصمها في القضية عن الدعوى التي تم رفعها، إلا أن المحكمة قررت عدم إخلاء سبيلها والنظر فى الطعن المقدم منها على الحكم الذي صدر ضدها بالسجن عامين وغرامة 2000 دينار، وحددت المحكمة يوم 9 يونيو لتحديد مصيرها. 

سبب القضية 

قالت محامية بولند، مريم البحر، في وقت سابق، إن موكلتها كانت على علاقة وثيقة بالرجل الذي ادعى عليها في القضية، وكانا في طريقهما للارتباط رسميا عبر الزواج، قبل أن يفاجئها بتغيير كبير في موقفه الذي انتهى عند القضاء الذي حكم بدوره عليهما بالسجن.

فيما رد محامي خصم بولند، بأن القضية تتعلق بإرسال النجمة الكويتية من هاتفها الشخصي وعلى تطبيق "واتساب" لموكله مقاطع "صور ومقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة تضمنت التحريض على الفسق والفجور"، على حد وصفه.

محكمة الجنايات الكويتية تنفي شائعة إخلاء سبيلها 

وبعد تداول أخبار عن إخلاء سبيل الإعلامية الكويتية قريبًا، نشرت صفحة "المجلس" الكويتية خبرًا عبر منصة (إكس) أعلنت فيه عن أن "محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان تحجز قضية الإعلامية حليمة بولند ومتهم آخر معها للحكم في تاريخ 9 يونيو المقبل وترفض إخلاء سبيلها في قضية التحريض على الفسق والفجور على الرغم من تقديمها هي والطرف الآخر التنازلات في القضية التي أدينت بها، وصدور حكم بحبسها سنتين مع الشغل والنفاذ".

وأضافت: "لا صحة لما يتم تداوله عن صدور حكم بإخلاء سبيل في القضية، لا سيما أنها متعلقة بالحق العام، على الرغم من تقديم حليمة والطرف الآخر تنازلًا عن بعضهما".

حكم القضية 

وكان قد حكم عليها بالسجن عامين وغرامة مالية 2000 دينار كويتي بتهمة التحريض على الفسق والفجور بتاريخ أبريل 2024، كما تبرأت أسرة المهندس حسين بولند من الإعلامية الكويتية بسبب هذه القضية.

الفسق والفجور وحبسها حليمة بولند قضية محركات بحث جوجل تريند محكمة كويتية

مواد متعلقة

جيهان مديح: يجب أن تكون الحكومة الجديدة اقتصادية قوية حتى تعبر بنا للجمهورية الجديدة

"إكسترا نيوز" تعرض تقريرًا حول وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

البيت الأبيض: بايدن يؤكد استعداد إسرائيل للمضى قدمًا فى مقترح وقف إطلاق النار

ملفات بناء الإنسان المصرى أولوية.. تفاصيل التكليف الرئاسى بتشكيل الحكومة الجديدة (فيديو)

رئيس حزب الاتحاد: حكومة مصطفى مدبولى بذلت جهودًا كبيرة رغم التحديات والأزمات

"الإصلاح والنهضة": نأمل أن تكون المرحلة المقبلة مخصصة لجنى الثمار

(فيديو جراف).. "إكسترا نيوز " تستعرض معدلات إنجاز مبادرة إنهاء قوائم الانتظار بالأرقام

محمود مسلم: تشكيل حكومة جديدة يصب فى صالح تنشيط العمل الحكومى

الأكثر قراءة

عاجل|القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

الأهلى يُغرّم أفشة مليون جنيه.. وكولر يرفض العفو عن اللاعب

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242