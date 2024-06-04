بندوة حزب المؤتمر.. عبد المحسن سلامة: السيسي أعاد صياغة سياسة مصر الخارجية

نظم حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ اليوم، صالونه السياسي السادس لعام ٢٠٢٤ بندوة عن "الإعلام ودورة الهام في الأمن القومي والانتماء"، تحدث فيها الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين الأسبق، ومقررها الأستاذ دكتور مجدي مرشد، نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذي.

طارق رسلان: الإعلام له دور هام في التوعية والانتماء للوطن ولاسيما في هذه المرحلة الهامة

وأكد اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام ونائب رئيس الحزب، أن الإعلام له دور هام في التوعية والانتماء للوطن ولا سيما في هذه المرحلة المهمة، خاصة أننا نريد بشكل مستمر توضيح الحقائق لدى المواطنين لمواجهة حرب الشائعات والتي تنتشر بشكل كبير علي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق: “إذا قامت مصر قام العرب، وهناك إنجازات في كل القطاعات ومصر لم تتخلى يوما عن القضية الفلسطينية أو أي دولة عربية منذ الحروب الصليبية”.

أضاف سلامةن أن دور الأحزاب في الشارع مناقشة قضايا الوطن خاصة أننا في مرحلة خاصة ودور الإعلام هو المواطنين وخلق حاله من الوعي، خاصة في ظل الأحداث الجارية وخلق حالة من اليقين، حيث أننا نمر بأحدث قوية علي المستوي المحلي والعالمي، مثل وباء كورونا، والازمه الروسية الأوكرانية وهي أحداث ألقت بالعديد من التساؤلات حول الأوضاع في المنطقة والغزو الإسرائيلي لغزة، مؤكدا أن الموقف المصري كان شديد الروعة بشأن القضية الفلسطينية منذ جمال عبد الناصر، والسادات، ومبارك وحتى الرئيس السيسي.

أكد سلامة أن الرئيس السيسي وضع سياسة خارجية "محترمة" تليق بالدولة المصرية قائمة على المصالح المشتركة وكان يجب أن نتبعها منذ ٧٠ سنة، حيث أن مصر منذ ١٩٥٢ كانت تتبع سياسة أحادية المواقف، مؤكدا أن مصر أصبح لها كلمه مسموعة وذلك بفضل تلك السياسية الخارجية التي وضعها الرئيس السيسي.

الشيخ علي فريج: نحن في أشد الحاجه إلى دور الإعلام لترسيخ الصور والأنماط التي تساعد في بناء الدولة

وفي السياق ذاته، أكد الشيخ علي فريج، نائب رئيس حزب المؤتمر، أهمية دور الإعلام على المستوى الوطنى في الحفاظ على الأمن القومي، خاصة في ظل ما تمثله الوسائل الإعلامية الموجهة من تهديدات للقيم والمبادئ الراسخة لدى شبابنا.

أكد أننا نواجه عالم مفتوح ونحن في أشد الحاجه إلى دور الإعلام لترسيخ الصور والأنماط التى تساعد في بناء الدولة.

مجدي مرشد: الإعلام شريك أساسى ومهم فى عملية الأمن القومي

ومن جهته، قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر ومقرر الصالون السياسي، إن الإعلام والأمن القومى هو موضوع شديد الأهمية فى هذا التوقيت الراهن والمعروف أن مفهوم الأمن القومى شديد الاتساع ويختلف تعريفه من دولة إلى أخرى، وهو صد الأخطار والمؤامرات التي تحاك ضد الوطن أو الدولة، فالإعلام شريك أساسى ومهم فى عملية الأمن القومى المصرى ويعلم الجميع مدى المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية، وهنا لا يجوز فصل الإعلام عن الأمن القومى.

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