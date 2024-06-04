بعد 8 سنوات من الصداقة والارتباط.. جميلة عوض تدخل القفص الذهبي

تصدرت الفنانة الشابة جميلة عوض، مؤشرات البحث على موقع "جوجل" عقب الاحتفال بعقد قرآنها على المونتير أحمد حافظ.

عقد قرآن جميلة عوض

تعرفت جميلة عوض على زوجها أحمد حافظ في كواليس فيلم "هيبتا" عام 2016، والذي شاركت في بطولته، فهو من قام بعمل المونتاج للفيلم، ونشأ بينهما صداقة قوية سرعان ما تحولت إلى علاقة عاطفية، واستمرت تلك العلاقة قرابة ثماني سنوات حتى قررا الارتباط الرسمي.

احتفلت الفنانة جميلة عوض، أمس الإثنين، بعقد قرانها على المونتير أحمد حافظ، و داخل منزل والده المخرج عادل عوض، وسط حضور عدد من أفراد العائلة وبعض المقربين، ويقام حفل الزفاف الخميس المقبل في القاهرة.

معلومات عن المونتير أحمد حافظ

أشهر مونتير بالوسط الفني المصري، كانت أول أعماله من خلال فيلم "الرهينة" عام 2006 مع الفنان أحمد عز، ثم قام بعمل مونتاج عدد من الأعمال السينمائية والدرامية الشهيرة من بينها مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" بطولة آسر ياسين ومنة شلبي، ومسلسل "السيدة الأولى" لغادة عبد الرازق، ومسلسل "طريقي" لشيرين عبد الوهاب.

من أشهر الأفلام التي قام بمونتاجها فيلم "العارف" لأحمد عز، و"كيرة والجن"، و"الفيل الأزرق"، و"تراب الماس"، "هيبتا"، و"الأصليين"، و"على جثتي"، و"الشبح"، و"المصلحة"، أما أحدث أعماله الدرامية مسلسل "تحت الوصاية" للفنانة منى زكي، والذي حقق نجاحا ملحوظا.

الصورة الأولى للفنانة جميلة عوض

شاركت الفنانة حلا شيحة عبر خاصية ستوري على موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، الصورة الأولى للفنانة جميلة عوض، أثناء عقد قرانها على المونتير أحمد حافظ.

وعلقت حلا شيحة على الصورة قائلة: "العروسة ألف مبروك يا لولي".



أول ظهور قبل عقد القرآن

كانت الفنانة جميلة عوض، احتفلت بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم 6 أبريل وذلك وسط أجواء أسرية خاصة دون حضور أحد من الوسط الفني إلا المونتير أحمد حافظ.

وحضر عدد من عائلة الفنانة جميلة عوض، عيد ميلادها ومن بينهم والدها الفنان عادل عوض ووالدتها الفنانة راندا عوض، وعدد من أقاربها.

آخر أعمال الفنانة جميلة عوض

يذكر أن جميلة عوض شاركت في مسلسل "لانش بوكس" الذي عرض في الموسم الرمضاني 2024 على قناة النهار، سيناريو وحوار عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي، وشارك في بطولته غادة عادل، صدقي صخر، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وأسامة أبو العطا، وأحمد الشامي، وغيرهم.