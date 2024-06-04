الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل الصحة بالوادي الجديد: استمرار القوافل الطبية المجانية للقرى المحرومة

قوافل طبية
قوافل طبية

أكد هشام هارون وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، استمرار الدفع بالقوافل الطبية للقري البعيدة والنائية والمحرومة من الخدمات الطبية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، بمركز الفرافرة ولمدة يومين، والتي بدأت أعمالها أمس الإثنين وتستمر حتى نهاية اليوم.


وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية المجانية تستكمل أعمالها اليوم الثلاثاء، بكامل التخصصات ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة تنفذ القوافل الطبية للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة" حياة كريمة"، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

تخصصات القافلة الطبية


وأشار إلى أن القافلة تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

الكشف والعلاج بالمجان 

وقال وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن القوافل الطبية تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، إيمانا من قطاع الصحة بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة، وتحقيق الهدف الرئيسي الذي ناشد به رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال "حياة كريمة"، وهو بناء الإنسان المصرى، بدءًا من الكشف الطبي، والعمليات إذا استلزم الأمر، انتهاءً بالعلاج الواجب صرف

وتابع وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد الانضباط الإداري وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين والأمصال والتطعيمات من خلال تكليف احد الاطباء.

وأشاد بالتزام الفريق الطبي بوحدة ابو هريرة الصحية من ناحية الانضباط الإداري والالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة.

ووجّه "هارون" بالتنسيق بين مدير الإدارة الصحية بالخارجة ومدير إدارة الصيدلة لتوفير أدوية الطوارئ بوحدة ابو هريرة الصحية بمركز الفرافرة.

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