11 يونيو.. أولى جلسات محاكمة المتهم بإصابة شاب بشلل نصفي في مدينة نصر

حددت محكمة مدينة نصر، أولى جلسات محاكمة المتهم بدهس شاب بسيارته أمام الحديقة الدولية، والتسبب في إصابته بشلل نصفي، 11 يونيو الجاري.

وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، إلى أن المتهم كان يقود سيارته، واصطدم بالمجني عليه، مما أسفر عن إصابته، وتم ضبط المتهم، والتحفظ على السيارة الملاكي التي يقودها، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأثبت التقرير الطبي الخاص بحالة الشاب المصاب "يوسف أحمد سعد" إصابته بكسر في الفقرة الظهرية الثامنة والتاسعة، والعاشرة، مما أدى إلى شلل الطرفين السفليين، ادعاء إصابته من سيارة.

وكشفت ريم أحمد سعد، شقيقة الشاب المصاب، عن مفاجأة خاصة بالمتهم، حيث ذكرت أن قائد السيارة المتهم لديه هوس بقيادة سيارته بسرعة كبيرة سواء بالطرق المزدحمة بالقاهرة، أو الطرق الرابطة بين المحافظات.

وأضافت أن المتهم يسجل فيديوهات لنفسه أثناء قيادته السيارة بسرعة كبيرة، وينشرها عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى، والتيك توك، للتباهى والتفاخر بها، مشيرة الى أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة هائلة، مما تسبب فى عدم سيطرته على عجلة القيادة، واصطدامه بشقيقها أمام الحديقة الدولية.

وطالبت شقيقة الشاب المصاب، بضم الفيديوهات الخاصة بالمتهم، للتحقيقات التي تجريها النيابة المختصة، حيث إنها بمثابة الدليل على تجاوزه السرعة خلال قيادته السيارة، مما تسبب في الاصطدام بشقيقها.

وكانت مديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد باصطدام سيارة بشاب أمام الحديقة الدولية في مدينة نصر، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة ملاكى بشاب يدعى "يوسف أحمد سعد"، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى، كما تم ضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.