الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 900 محضر خلال حملات تموينية على المخابز والمحال والأسواق ببني سويف

أرشفية
أرشفية

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين، ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.


جاء ذلك خلال مناقشته، للتقرير الشهري لمديرية التموين والتجارة الداخلية، وتضمن الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات التي نفذتهاأجهزة وإدارات المديرية "خلال شهر مايو 2024"، وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية؛ بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة في هذا الجانب.

وتضمن التقرير، الذي عرضه وكيل الوزارة "م. وصفى عبد الله"،الإشارة إلى أنه تم خلال تلك الفترة،توجيه حملات تموينية بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة"التي يبلغ عددها 1294 مخبزًا للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، فيما تم تحويل 339 مخبزًا للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلًا عن السولار.

أسفرت تلك الحملات عن تحرير 522 محضرًا لمخالفات بالمخابز، بواقع: 214نقص الوزن، 115لإنتاج غير مطابق للمواصفات، 32 عدم إعطاء بون صرف، 49 لتدني مستوى النظافة،و22 محضر لعدم وجود ميزان، 26محضرًا للتصرف في الحصة، 52لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 12لعدم الاحتفاظ بالسجلات، بجانب تحرير 7 محاضر لمسؤولين عن إدارة طلمبات الرصيف"بدون ترخيص" وتم التحفظ على 1200 لتر سولار، و500 لتر بنزين 80، ومحضر ضد أحد مسؤولى محطة الوقود،لقيامه بالتصرف في 2300 لتر سولار، و17 محضرًا لمستودعات لقيام أصحابها بالغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وعدم ممارسة النشاط على الوجه المطلوب.

فيما أسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، عن تحرير 375 محضرًا منها: 138 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية،109 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، 18محضرًا للذبح خارج المجازر، 7 محاضر لإدارة منشآت بدون ترخيص،43محضرلحيازة سلع مجهولة المصدر، و9 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية،8 محاضر لتجميع دقيق بلدى مدعم،و28محضر للبيع سلع بأزيد من السعر و15 محضرًا لتجميع مواد بترولية.

بني سويف مديرية التموين المخابز المواد البترولية السولار

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