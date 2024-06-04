الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل أولى فاعليات "مواهبنا مستقبلنا" وورشة "إبدأ حلمك" بالإسكندرية

مواهبنا مستقبلنا
مواهبنا مستقبلنا

بدأت أولى فعاليات برنامج "مواهبنا مستقبلنا" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في قصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، بهدف اكتشاف ودعم الموهوبين بالأقاليم الثقافية.

 

أولى فاعليات  برنامج "مواهبنا مستقبلنا" 

تضمن اليوم الأول اختبارا في مجالي الفنون الاستعراضية، والأداء المسرحي، بحضور الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية،المخرج محمد صابر مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب،عزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، والفنان محمد شحاتة مدير القصر.

جاء ذلك بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من الدكتورة منة فتحي مدرس بالمعهد العالي للفنون الشعبية، الكاتب الصحفي يسري حسان، الفنان التشكيلي أشرف الصويني، المخرجين سامح الحضري، ومحمد مصطفى. 

وتواصلت العروض لمدة نصف ساعة بمشاركة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين العاشرة والرابعة عشرة عاما، وتستمر الفعاليات حتى بعد غد الخميس، لاكتشاف المزيد من الموهوبين في مجال المسرح، الأداء الحركي، الفن التشكيلي، الكتابة الأدبية، والموسيقى.

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وكانت الفعاليات قد استهلت بعرض مسرحي وإخراج الفنان ممدوح حنفي، تلاه عرض فني لفرقة مواهب الفنون الشعبية بقيادة الفنان مصطفى عبده، تضمن باقة متنوعة من التابلوهات الاستعراضية منها "جرس الفسحة، البمبوطية، النوبي، الإسكندراني، بجانب تابلوه وطني وفقرة التنورة".

فعاليات البرنامج تنفذ بإشراف الإدارة العامة لرعاية المواهب، وتأتي ضمن برامج الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ويقام بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية.

برنامج "مواهبنا مستقبلنا" أطلقت هيئة قصور الثقافة أولى فعالياته في فبراير الماضي وتحديدا من محافظة المنوفية، ثم محافظة الغربية، وجاري العمل حاليا على تعميم الفكرة بالمحافظات لدعم اكتشاف وتنمية المواهب وتقديمها للحياة الثقافية والفنية.

 أولى فعاليات الورشة التدريبية "ابدأ حلمك" للدراسات السينمائية

كما أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، أولى فعاليات الورشة التدريبية "ابدأ حلمك" للدراسات السينمائية الحرة بقصر ثقافة الأنفوشي.

استهلت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "مهام مساعد المخرج" أوضح خلالها المخرج عصام حلمي، المهارات الشخصية الواجب إتقانها، مع التعريف بالفرق بين مهام عمل المخرج المساعد ومساعد المخرج.

وقدم المخرج أشرف فايق محاضرة بعنوان "مبادئ كتابة السيناريو" تناول أساسيات كتابة سيناريو فيلم، أعقبها مناقشة مفتوحة مع المتدربين حول التقنيات المستخدمة في صناعة الفيلم السينمائي من خلال عرض مجموعة من الأفلام الروائية.

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة الورشة مجانا للرواد، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

 

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني الموهوبين برامج وزارة الثقافة إبدأ حلمك

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