طلاب القسم الأدبي يؤدون امتحانهم في القرآن الكريم بـ"الإسكندرية الأزهرية"

تفقدت الدكتورة نوال حسني، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، والمشرف العام على الامتحانات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، في اليوم الثاني لامتحانات القسم الأدبي، لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، لجنتي بنين وفتيات القويري، التابعتين لإدارة غرب التعليمية الأزهرية؛ لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على مستواها، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بتعليمات الامتحانات الواردة من الإدارة المركزية للامتحانات وقطاع المعاهد الأزهرية.

كما تفقدت لجان الاختبارات الشفهية، والتي يتم توثيقها إلكترونيا، واطمأنت على تنزيل برنامج الاختبار على أجهزة الحاسب الآلي، ووضوح الصورة والصوت أثناء التسجيل.

وتفقد أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، يرافقه ثناء أبو المجد، مدير إدارة الكتب والمكتبات، لجنة بنين الإسكندرية والتي تضم طلاب معاهد: (الإسكندرية، ومحمد رجب السريع، وأبو العزائم)؛ حيث أدى الطلاب امتحانهم في مادة: القرآن الكريم، وقد تم تفقد اللجان ومتابعة سجلات حضور وانصراف الطلاب، والتأكيد على توفير الجو المناسب لأداء الطلاب لامتحاناتهم، واتخاذ كافة التدابير الصحية، والتشديد على منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، والاطمئنان على مستوى الامتحان، ومطابقته للمناهج المقررة، وعدم وجود شكوى للطلاب من الأسئلة، والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.

هذا وبدأت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، يوم السبت الماضي، بطلاب القسم العلمي، ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بقسميها (العلمي، والأدبي) بمنطقة الإسكندرية الأزهرية 2613 طالبًا وطالبة.

وكان قد شدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات، والمياه الباردة، والتواجد الأمني والطبيبة والزائرة الصحية، وأدوات الإسعافات الأولية، حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب، كما وجه الطلاب على المثابرة والمذاكرة والاجتهاد، حتى يحققوا أمنياتهم وأمنيات أولياء أمورهم، ويكونوا نافعين لأنفسهم ومجتمعهم.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أنه قد حان وقت الحصاد الفعلي للطلاب بعد أعوام اجتهدوا فيها، وأوصى الطلاب بالتوكل على الله وحسن الظن به، وضرورة الالتزام بتعاليم ديننا الحنيف ومراقبة الله في السر والعلانية.

وأفادت الدكتورة نوال حسني، أن قطاع المعاهد يعمل على قدم وساق لمساعدة الطلاب على إنهاء مرحلة التعليم قبل الجامعي وانتقالهم للمرحلة الجامعية دون معاناة، ويعمل الجميع بتوجيهات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على دعم الطلاب وتوفير الهدوء داخل اللجان، لمساعدة الطلاب على التركيز.

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