الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بنت البلد تستضيف عمرو سليم على مسرح الجمهورية.. الخميس

بوستر الحفل
بوستر الحفل

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لفرقة بنت البلد بقيادة المايسترو عفاف شكري، ومشاركة الفناناتان صابرين النجيلى، وبسمة عطا، مع ضيف الشرف عازف البيانو الشهير والموزع الموسيقى عمرو سليم، وذلك مساء بعد غد الخميس الموافق 6 يونيو على مسرح الجمهورية، ضمن الفعاليات المتنوعة للثقافة المصرية.

بنت البلد تستضيف عمرو سليم على مسرح الجمهورية.. الخميس

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويتضمن البرنامج عدد من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة منها موسيقى فاتت جنبنا - ميدلى وردة أداء عفاف شكرى ولولا الملامة أداء كارما طه.

عمرو سليم يعزف باقة من أغاني الزمن الجميل

كما يعزف عمرو سليم على أنغام البيانو موسيقى أول مره تحب- تعالى أقولك وسهر الليالى ، وتغنى الفرقة عيون القلب - إن راح منك يا عين- يا واد ياتقيل- ماتحاسبنيش- موعود- أكدب عليك- عبد الودود- ع اللى جرى- سوق بينا- على رمش عيونها- بهية و دارت الأيام .

المعروف أن عازف البيانو عمرو سليم تأثر منذ طفولته بالموسيقى، وعند اكتشاف موهبته التحق بالمدرسة الداخلية لرعاية المكفوفين وبدأ العزف على آلة الأكورديون ثم اختار آلة البيانو، ثم التحق بمعهد ناصر للموسيقي العربية وبجامعة القاهرة.

وشارك فى المسابقات المتخصصة على مدار سنوات الجامعة وحصل على جوائز عديدة وبعد تخرجه أنشأ أول فرقة موسيقية خاصة به وعمل على إعادة توزيع الأعمال الغنائية النادرة، تم تكريمه في عدة مهرجانات منها الموسيقي العربية عام 2019  ومهرجان القلعة عام  2021.

فرقة بنت البلد 

يشار إلى أن فرقة بنت البلد تأسست في عام 2000 ، وهي من أوائل الفرق النسائية بمصر، وأقامت عدة حفلات بمسارح دار الأوبرا المصرية كما شاركت بمهرجان القلعة للموسيقي والغناء والعديد من المهرجانات الدولية، تعتمد الفرقة على العنصر النسائي وتضم مجموعة متميزة من العازفات اللاتى شاركن بحفلات كبار المطربين والمطربات بمصر والوطن العربي.

فرقة بنت البلد المايسترو عفاف شكري مسرح الجمهورية بنت البلد تستضيف عمرو سليم على مسرح الجمهورية عمرو سليم يعزف باقة من أغاني الزمن الجميل

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