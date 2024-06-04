الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس هيئة الدواء يبحث مع وزير صحة زيمبابوى تعزيز التبادل التجارى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، الدكتور دوجلاس مومبيشورا، وزير صحة زيمبابوي، رفقة السيد شيبا شومبايا، سفير دولة زيمبابوي لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور ريتشارد روكواتا، مدير عام هيئة مراقبة الأدوية الزيمبابوية، بحضور الدكتورة رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، والدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الطبي الإفريقي الثالث.

مناقشة فرص الاستثمار

تناول الاجتماع مناقشة فرص الاستثمار المتاحة بالسوق الدوائية فى زيمبابوي، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، كما تم مناقشة مستجدات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقّعة بين هيئة الدواء المصرية وهيئة مراقبة الأدوية الزيمبابوية في مايو من العام الماضي.

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جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز كافة سبل التعاون مع كافة الجهات المناظرة، انطلاقا من ريادتها الإقليمية، ودعما للجهود الرامية إلى تحقيق نفاذية المنتجات الطبية المصرية في الأسواق الدولية، من خلال دعم الفرص الاستثمارية بتلك الأسواق.

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الدواء صحة زيمبابوي المؤتمر الطبي الافريقي التبادل التجاري مذكرة التفاهم مراقبة الأدوية

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