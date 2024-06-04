الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر تستضيف ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية

‏المنظمة العربية
‏المنظمة العربية للتنمية الإدارية

تنظم ‏المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية "ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية" يومي 3 و4 يونيو الجاري، في القاهرة؛ وذلك تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالشراكة المنظمة.

ويهدف الملتقى إلى توفير منصة لتبادل المعرفة حول أفضل الطرق والتجارب لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية بهدف رفع كفاءة القطاعات المختلفة، وتطوير الأداء الحكومي وبالتالي تعزيز عملية اتخاذ القرارات، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية وفاعليتها، وزيادة رضا المواطنين.

وتتناول جلسات الملتقى التعريف بمفهوم الذكاء الاصطناعي وأهميته، وتسليط الضوء على تأثير التحول الرقمي على العملية الإدارية وتقديم الخدمات في المؤسسات، والتعرف على الابتكارات في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المؤسسات الحكومية، ومناقشة التحديات التي تواجه عملية تطبيق الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، وتسليط الضوء على الإستراتيجية المستقبلية لتشر تقنيات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية.

المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الذكاء الاصطناعي وزارة الاتصالات

مواد متعلقة

وزير الاتصالات: مصر الـ23 عالميًا بمؤشر الأمن السيبراني

الأكثر قراءة

عاجل|القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

الأهلى يُغرّم أفشة مليون جنيه.. وكولر يرفض العفو عن اللاعب

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242