مصر تستضيف ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية

تنظم ‏المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية "ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية" يومي 3 و4 يونيو الجاري، في القاهرة؛ وذلك تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالشراكة المنظمة.



ويهدف الملتقى إلى توفير منصة لتبادل المعرفة حول أفضل الطرق والتجارب لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية بهدف رفع كفاءة القطاعات المختلفة، وتطوير الأداء الحكومي وبالتالي تعزيز عملية اتخاذ القرارات، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية وفاعليتها، وزيادة رضا المواطنين.

وتتناول جلسات الملتقى التعريف بمفهوم الذكاء الاصطناعي وأهميته، وتسليط الضوء على تأثير التحول الرقمي على العملية الإدارية وتقديم الخدمات في المؤسسات، والتعرف على الابتكارات في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المؤسسات الحكومية، ومناقشة التحديات التي تواجه عملية تطبيق الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، وتسليط الضوء على الإستراتيجية المستقبلية لتشر تقنيات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية.