الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس الدولة يستقبل خريجي حقوق 7 جامعات لعقد مقابلات وظيفة مندوب

مجلس الدولة
مجلس الدولة

يستقبل مجلس الدولة اليوم الثلاثاء 4 يونيو، المقابلات الشخصية للمتخلفين عن موعدهم من خريجي كلية الحقوق جامعات أزهر دمنهور بنين، وأزهر طنطا بنين، والسادات والمنوفية وحلوان وبنها وطنطا من دفعة 2023، كأولى الاختبارات التي تعتبر أولي إختبارات الصلاحية للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

وتجرى المقابلات الشخصية لكل جامعة على حدة وفقًا للجدول المعلن لكل جامعة، والذي يتمّ تبليغ كل مرشح للوظيفة برسالة نصية على هاتفة المحمول، وتشمل هذه المقابلات الذكور والإناث.

يشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة توافر الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، إضافة إلى ما يلي:

1- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2- أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

3- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة للحصول على تلك الوظيفة القضائية وفقا لما تقدره اللجنة، وأن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

مجلس الدولة خريجي كلية الحقوق وظيفة مندوب مساعد

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